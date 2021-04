Stor irritation bland elitklubbar på damsidan: "Blivit bestulna"

Damallsvenskan

Umeå IK FF 642 400

Linköpings FC 383 379

Vittsjö GIK 369 227

KIF Örebro DFF 361 503

Piteå IF DFF 266 328

FC Rosengård 206 343

Eskilstuna United DFF 165 868

IK Uppsala Fotboll 157 855

Kristianstads DFF 133 442

BK Häcken FF 62 052

Djurgårdens IF FF 56 142

Växjö DFF 23 653

Elitettan

AIK 672 440

Älvsjö AIK 287 782

Bollstanäs SK 233 463

Hammarby IF FF 221 563

Mallbacken IF Sunne 98 942

Morön BK 69 409-

Kvarnsvedens IK 68 612

Jitex Mölndal BK 64 623

IFK Kalmar 60 540

Sunnanå SK 56 263

IF Brommapojkarna 50 262

Alingsås FC United 45 601

Lidköpings FK 31 570

Sandvikens IF 16 526

Källa: Svenska Fotbollförbundet