Taktikkollen: Jonna Andersson - en av damallsvenskans bästa

Efter fem säsonger i Chelsea vände Jonna Andersson hem till Sverige och damallsvenskan sommaren 2022. Kontraktet skrevs med Stockholmsklubben Hammarby och att hon relativt enkelt och utan konkurrens skulle vandra rakt in i den grönvita startelvan var ingen överraskning.

Andersson gästade Their Pitch i avsnitt 44 under hösten och pratade naturligtvis om varför klubbvalet föll på Hammarby men också vad hon hade lärt sig från sin tid i England och hur hon tänker när hon seglar fram ute på vänsterkanten med och utan boll i landslag och klubblag. När det är dags för matchdag i Spanien där Sverige ska möta Kina, kan vi också ta och kolla in Jonna Anderssons data från säsongen 2022 för att se vilken typ av ytterback hon är.

Best of Jonna Andersson 2022

Nedan syns Anderssons spindel från fotbollsanalysplattformen PlaymakerAi som grundar sig på data från damallsvenskan 2022. De röda fälten visar hennes genomsnitt sett till hela förra säsongen och den svarta står för genomsnittet på positionen ytterback i damallsvenskan. Landslagsbacken är bättre än genomsnitten i mätvärdena shot assists, xt passes per 90, crosses per 90, headers per 90 och wb oh 90 padj.

Vad betyder då detta? Andersson bidrar med flera passningar som leder till avslut/skott per 90 minuter spelade och hennes passningsspel är högst bidragande till att Hammarby kreerar och skapar målchanser (xt passes per 90). Alla Andersson progressiva passningar och bollförande aktioner (carries) från säsongen som syns på bilden nedan visar att ytterbacken också har tagit sig in, mer centralt för att sätta in bollen i spel till sina lagkamrater men att hon kanske helst väljer att göra det med passningar istället för att använda sig av carries blir rätt tydligt. Andersson är en duktig passningsspelare som gillar att kombinera sig framåt på sin vänsterkant med passningar och vältajmade löpningar.

Att hon är en duktig och precis inläggsspelare har hon visat många gånger i både klubb och landslag (crosses per 90) men att hon också i damallsvenskan har kommit till sin rätt i luftspelet (headers per 90) är också intressant. Andersson seglade in som nummer två, strax efter Linköping FC:s högra ytterback/wingback, Stina Lennartsson, som den på positionen leverade i snitt 1,1 shot assist per match spelad. Då är man högst delaktig i sitt lags anfallsspel!

Spindeln högre upp visar också att Sveriges landslagsback är en av de bättre i damallsvenskan på att vinna bollen högt, på motståndarens planhalva (wb oh 90 padj) och hennes heatmap i defensiva aktioner är minst sagt imponerande. Sa någon att man som ytterback alltid har en sådan heatmap som påvisar defensiva aktioner på egen planhalva? Inte Jonna Andersson inte. Den stödjer det faktumet att Anderssons position i Hammarby utgår från en högre position och inte backar hemåt i första taget när laget förlorar bollen.

Spelarprofilen

Bland Playmakers spelarprofiler återfinns Jonna Andersson i flera av dem och från det som jag har tagit upp så här långt i den här texten så torde det inte vara någon större överraskning när vi tittar på hennes profiler enligt nedan: kreatören, wingbacken, bollprogressorn och den försvarsinriktade.

Att Andersson, som ytterback, matchar med spelarprofilen creator är också en indikation på att hon följer med väldigt högt upp i banan och skapar målchanser med nyckelpassningar, assist etc i nivå med en riktigt bra yttermittfältare.

Bäst i damallsvenskan på att...

Tacklas! Under 2022 stack Andersson ut i flera mätvärden men ett som är extra intressant är tacklingsprocenten. Bilden nedan visar Jonna vs alla ytterbackar i ligan och deras vunna tacklingar per spelad match kontra tacklingsprocent. Där har den svenska landslagsbacken högst procent på positionen ytterback i damallsvenskan.

Andersson ger extra allt till Hammarby

Att Andersson med sina 77 landskamper (innan avspark mot Kina 16 februari 2023) är en stor tillgång för Hammarby som sticker ut bland Stockholmsklubbarna som en av de mest hårt satsande för att vinna SM-guld kan inte göra någon förvånad. Trygg och lugn med bollen och i sin positionering. Hon blixtrar till i sin snabbhet och kreativa ådra längs med vänsterkanten, inte bara en gång per match utan flera, och ser till att både Sveriges landslag och Hammarby har en konkurrenskraftig vänsterfot som inte bara kan bidra med kvalitativa inlägg, shot assists och korta, läckra passningar som bryter linjer; den kan faktiskt göra mål också. Det såg vi i, inte minst under EM i England 2022 när Jonna, till synes helt obemärkt, hade letat sig in i den nederländska boxen och kunde sätta Sveriges första mål i turneringen efter en läcker assist från Kosovare Asllani. Har Jonna fler såna moves och mål på lut å tar vi gärna del av det kommande sommar när VM spelas i Australien och Nya Zeeland också. Ja, och såklart även när damallsvenskan kickar igång 2023 i mars!