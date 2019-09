Tionde raka utan seger för Djurgården - så gick det i lördagens matcher i damallsvenskan

Djurgårdens IF - Kopparbergs/Göteborg FC 1-3 (0-1)

Inför Djurgårdens möte mot tabellfyran Göteborg var man i desperat behov av en seger. Och man såg faktiskt länge ut att få med sig ett oavgjort resultat från den första halvleken men västkustlagets landslagsmittfältare Julia Roddar såg till att ge gästerna ledningen när hon skickade in 0-1 i den första aktens 39:e minut. Roligare blev det inte i den andra halvleken för det krisande hemmalaget då – en annan landslagsmittfältare – Elin Rubensson utökade topplagets ledning 48 minuter in i matchen. Visserligen fick Djurgården till en reducering en bit in i den andra halvleken men än en gång utökade Rubensson bortalagets ledning när slutresultatet skrevs till 3-1.

IF Limhamn Bunkeflo - Kristianstads DFF 2-2 (1-1)

Från ett krislag till ett annat. Hemmalaget för dagen, LB07, har inte haft en särskilt framgångsrik säsong och inte lättare blev det inte att klara det damallsvenska kontraktet efter gästerna – och derbykonkurrenterna – Kristianstad tagit ledningen på frispark genom Anna Welin. Hemmalaget spelade dock upp sig och fick även gå till pausvilan med ett oavgjort resultat efter att landslagstalangen Elisa Lang Nilsson skjutit in kvitteringen. Med drygt femton minuter kvar av tillställningen på Limhamns IP skickade däremot gästernas pålitliga målskytt Therese Ivarsson in KDFF:s ledningsmål. Men skam den som ger sig. Hemmalaget kvitterade sedan ytterligare en gång och slutsiffrorna i skånederbyt skrevs till 2-2.