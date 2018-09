TV: Djurgården tog andra raka - Helin med frisparksmål

Djurgården följde upp derbysegern mot Hammarby med att vinna igen. Hemma mot Växjö blev det 2-0.

Djurgården tog ledningen en kvart in i matchen när Portia Boakye spelade bollen snett, bakåt och Ingibjörg Sigurdardottir tryckte in 1-0 via målvakten.

I den 34:e minuten utökade Djurgården sin ledning. Irma Helin slog en frispark långt upp i planen som studsade hela vägen in i mål efter att Katlynn Fraine i Växjö-målet bara lyckats styra bollen in i mål. Mia Jalkerud fanns framför mål och störde med sitt nickförsök, men nuddade aldrig bollen.

Simona Koren var nära att reducera för Växjö fem minuter från slutet, med ett fint skott som tog i överliggaren. Men bortalaget blev mållöst och Djurgården tog en 2-0-seger och klättrar till en femteplats i damallsvenskan.