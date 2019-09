TV: Eskilstuna vände och vann mot Göteborg – närmar sig nu topplagen

Frågetecknet som fanns med anledning av den minst sagt poängskrala inledningen av Eskilstuna United har efter den senaste tidens resultat rätats ut till ett utropstecken. Och efter dagens 2-1-skalp mot Göteborg finns det all anledning att tro på en framgångsrik höst för Eskilstunalaget.

Efter en lovande Göteborgsinledning fick hemmalaget hålla i bollen alltmer och känslan var att Magnus "Munken" Karlssons gäng var närmast ett ledningsmål. Men istället för att majoriteten av publiken på Tunavallen fick jubla var det gästerna som höjde armarna till skyn i den 9:e minuten då landslagsmittfältaren Julia Zigiotti Olme nickade in ledningsmålet vid den bortre stolpen. KGB:s öppningsmål förändrade dock inte matchbilden utan det var Eskilstuna som hade mest boll medan bortalaget kontrade. De spelförande hemmalaget hade även en del fina chanser att sätta utjämningen men de första 45 minuterna slutade med bortaledning, 0-1.

Precis som under avslutningen av den första halvleken hade hemmalaget spelövertaget – med skillnaden att man nu tillslut fick in utjämningen. Det hade inte ens gått en minut innan United fick in bollen bakom Jennifer Falk efter att Loreta Kullashi knoppat in 1-1. Och att göra mål på nick verkar ha varit melodin mellan bägge lagen denna eftermiddag. För efter en riktigt vass Eskilstuna chans i mitten av den andra akten var det återigen på nick ett mål gjordes då Julia Tunturi kom högst upp på en hörna och fullbordade vändningen genom att få pannan på bollen och trycka in hemmalagets andra mål för dagen. Finskans mål blev också matchens sista när Eskilstuna United vann med uddamålet.

I damallsvenskans nästa omgång väntar ett nytt högintressant möte för Göteborg när man tar emot Rosengård på Valhalla IP. Eskilstuna å andra sidan ställs mot ett annat topplag, Linköping.