TV: Första beskedet om Örebro-målvakten: "Hon har kraftig hjärnskakning"

Otäcka scener utspelade sig på Behrn Arena i inledningen av matchen mellan Kif Örebro och Kristianstad DFF. EN KDFF-spelare fick en boll i djupled samtidigt som Örebro-målvakten Daniellle Rice rusade ut. De två kolliderade och efter smällen kunde KDFF-spelaren nästintill omgående ställa sig upp. Värre var det för Rice.

Målvakten blev liggandes i gräset och fick vård under en längre tid. Därefter fick hon bäras av planen med bår. Enligt Nerikes Allehanda fick sedan Rice föras till sjukhus med ambulans.

Rice kunde inte spela vidare och Mimmi Paulsson-Febo fick ersätta henne. Matchen kunde därefter återupptas efter dryga 20 minuters uppehåll.

Örebro förlorade matchen med 1-0. Efter förlusten gav tränaren Stefan Ärnsved följande besked till TV4 gällande Rice:

- Hon befinner sig just nu på USÖ. Det som konstaterats just nu är att hon har en kraftig hjärnskakning, men hon ska in på röntgen och hon är antagligen där just nu. Vi kommer att få besked om det är någonting mer än hjärnskakning, de har inte utrett det än, säger Ärnsvaed till TV4.

Vad har hon vid medvetande när hon lämnade arenan?

- Hon kvicknade till efter tre, fyra minuter enligt matchläkaren. Hon var medvetslös i alla fall medvetslös i tre minuter.

Hur var det för er att spela vidare efter att något sånt här inträffat?

- De som var framme vid henne när hon var medvetslös var väldigt tagna av situationen och jag tycker att tjejerna gör en heroisk insats som ändå spelar så på bra fotboll över 90 minuter. Det är bara tråkigt att vi inte får med oss poäng i dag och vi är väldigt oroliga för hennes hälsa just nu.

