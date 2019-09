TV: Göteborg vann toppmötet i damallsvenskan – kliver om Vittsjö i tabellen

Trots att gästerna Vittsjö fick till en reducering i sent kunde Kopparbergs/Göteborg hålla undan och vinna med 2-1. Det innebär att man kliver om Vittsjö i tabellen och återfinns på en andraplats – vilket i nuläget innebär Champions League-spel.

Efter uttåget ur Champions League mot Bayern München tidigare i veckan tog Göteborg en oerhört viktig seger i den damallsvenska toppstriden. Det, numera, tredjeplacerade Vittsjö besegrades på hemmaplan efter dubbla mål i den första halvleken.

Hemmalaget för dagen – Kopparbergs/Göteborg – startade mötet på Valhalla IP intensivt när man tryckte ner bortaförsvaret ordentligt i både press- och anfallsspel. Gästerna från Hässleholm klarade dock av den tuffa anstormningen under de inledande minuterna. Och just som man tyckte att matchbilden hade utkristalliserats och drabbningen kändes en aning låst tog hemmalaget ledningen. Ett aningen passivt agerande av Vittsjö-försvaret ledde till att Rebecka Blomqvist – fri mot bortakeepern Sabrina D´Angelo – kunde placera in 1-0.

I matchens 24:e minut skickade hemmalagets Filippa Curmark in ytterligare ett och utökade Göteborgs ledning till 2-0. Målet, som tydligt tog död på Vittsjös anfallsambitioner, var riktigt läckert. Utifrån straffområdet slog hon till genom ett tungt avslut som D´Angelo fick fingerspetsarna på – men inte lyckades rädda. Tråkigt för göteborgarna var däremot att landslagsmittfältaren Elin Rubensson tvingades utgå med en befarad huvudskada – när hemmalaget gick till pausvilan med en tvåmålsledning.

Efter den mycket tunga första akten – där det nästan kändes som att hemmalaget avgjorde matchen – gav bortalaget sig själva chansen att ta poäng. Det trots att Göteborg var decimeter ifrån att fullständigt stänga tillställningen när Blomqvists utökningen vinkades av för offside i den 52:a minuten. Men åter till gästerna; först var Ebba Hed oerhört nära att reducera efter att hennes avslut hamnat i överliggaren och inte särskilt långt därefter sköt även Michelle De Jongh ett skott i ribban på frispark. Därefter dröjde det enda till minut 87 för att reduceringen från Vittsjö skulle komma. Men dessvärre för gästerna räckte inte Alexandra Benediktssons nickmål samtidigt som Beata Kollmats blev utvisad utan slutsiffrorna toppmötet på Valhalla IP skrevs till 2-1.

I nästa omgång av damallsvenskan väntar ett tufft bortamöte mot Piteå på LF Arena den 12 oktober för Kopparbergs/Göteborg. En match du kan se linjärt på Sportkanalen och streamat på C More.