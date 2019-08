TV: Kollanen revanscherade sig efter galna missen – avgjorde sent för Örebro mot Piteå

Örebro-Piteå 1-0 (0-0)

Bara en poäng skiljde fjolårsmästarna Piteå från nykomlingen Örebro inför lördagens match mellan lagen. Det visade sig även på planen, där det blev en jämnmatch mellan tabellfemman Örebro och tabellsexan Piteå. Heidi Kollanen fick ett jätteläge att göra matchens första mål i början av den andra halvleken när hon petade en djupledsboll förbi målvakten Cajsa Andersson i Piteå. Men när hon bara skulle lägga in bollen i det öppna målet brände anfallaren och sköt utanför. Men som tur var för den finska landslagsanfallaren fick hon ytterligare en chans. I den 87:e minuten tog hon ner ett inlägg från höger och tryckte snyggt in bollen ribba in, vilket gav Örebro seger med 1-0.

Vittsjö-Limhamn Bunkeflo 4-0 (2-0)

Vittsjö fortsätter att haka på i toppen av damallsvenskan. På lördagen vann laget med klara 4-0 mot nästjumbon Limhamn Bunkeflo, där Tove Almqvist blev tvåmålsskytt. Anfallaren nickade först in 1-0 efter innan hon avslutade målskyttet med 4-0 med ett behärskat avslut i straffområdet. Mellan de målen hade Nellie Persson rakat in 2-0 och Clara Markstedt hade nickskarvat in 3-0.

Kopparbergs/Göteborg-Kungsbacka 6-0 (2-0)

Kopparbergs/Göteborg åkte förra veckan på årets första förlust, när laget föll mot Linköping med 1-0. Då svarade guldkandidaten med att köra över jumbon Kungsbacka på hemmaplan. Rebecka Blomqvist gjorde 1-0 redan efter en kvart och Beata Kollmats ökade på ledningen till 2-0 när en halvtimme var spelad. I andra halvlek slog Pauline Hammarlund till två gånger på tre minuter, när Göteborg gick upp i en 4-0-ledning. Innan matchen var över hade även Vilde Böe Risa gjort 5-0 och Taylor Leach hade tryckt in 6-0 för hemmalaget, som tog en övertygande seger.

Rosengård-Eskilstuna 2-1 (1-0)

Rosengård är uppe i serieledning i damallsvenskan, och tog en viktig sen seger under lördagen mot Eskilstuna på hemmaplan. Rosengård fick en drömstart på matchen, när Anam Immo nickade in en hörna efter knappa 70 sekunder in i matchen. Loreta Kullashi svarade dock för gästerna i andra halvleken. En frispark lyftes in i Rosengårds straffområde, vilket skapade oreda i försvaret. Bollen hamnade vid fötterna hos Kullashi, som kunde trycka in bollen från nära håll. Rosengård låg på för ett avgörande och fick också in segerbollen tre minuter från slutet. En boll spelades in från höger till 18-årige Immo, som behärskat rakade in sitt andra mål i matchen och gav Rosengård alla poängen.

Linköping- Kristianstad spelas senare i dag.