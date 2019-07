TV: Kristianstad krossade krislaget Kungsbacka - så gick det i lördagens matcher

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IF Limhamn Bunkeflo - Djurgårdens IF 0-1 (0-0)

Både hemmalaget Limhamn Bunkeflo och gästerna Djurgården hade en tuff vår i årets upplaga av Damallsvenskan. Trots att man vann med övertygande 3-0 innan uppehållet var stockholmarna, inför dagens möte, endast två poäng ovanför nedflyttningsstrecket. I en mållös, och hyfsat jämn, första halvleken var det däremot LB07 som var närmast att spräcka nollan i matchen. Efter bland annat ett halvvolleyförsök av Sophie Sundqvist tvingades Djurgårdsmålvakten Jennifer Pelley tippa avslutet ovanför ribban. Den andra halvleken såg länge ut att förbli mållös men i den 91:a spräckte Djurgårdens anfallsstjärna Olivia Schough nollan i matchen genom att skjuta in en hörna direkt i mål. Således vann stockholmarna matchen med uddamålet.

Kungsbacka DFF - Kristianstads DFF 0-5 (0-3)

Hallänningarna, såväl som nykomlingarna, Kungsbacka var uträknade inför säsongen och har än så länge inte motbevisat dess kritiker. Med en poäng på sju matcher lämnade dessutom tränarna Henrik Korhonen och Robert Sjökvist klubben. Det nya tränarparet Stefan Olofsson och Martin Blixt fick däremot ingen pangstart på matchen då gästerna tog ledningen redan i den 9:e minuten efter att Maja Bodin petat in bollen på hörna. Gästerna fortsatte att trycka på och kunde gå till halvtidsvilan med en 0-3-ledning. Det efter Svava Ros Gudmundsdottir skjutit in bollen efter en kontring. I den andra halvleken ökade Kristianstad på sin ledning två gånger om vilket innebar att slutresultatet skrevs till hela 0-5.