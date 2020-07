TV: Kullashi räddade poäng i slutsekunderna för Eskilstuna mot Göteborg

Kopparbergs/Göteborg var på väg att vinna sin andra raka seger i årets damallsvenskan mot Eskilstuna under lördagen. Men löftet Loreta Kullashi var framme och räddade poäng för hemmalaget i matchens sista minut.

Mötet med Eskilstuna började blytungt för gästande Kopparbergs/Göteborg. Efter bara elva minuters spel tvingades Göteborgs lagkapten Emma Berglund utgå skadad igen, efter att ha missat stora delar av fjolårssäsongen på grund av skador.

Julia Roddar kom in i hennes ställe, och det var just Roddar som gav Göteborg ledningen strax innan halvtid. Hon bröt sig fri utanför Eskilstunas straffområde och dundrade in 1-0 bakom Emelie Lundberg i Eskilstuna-målet.

Landslagsstjärnan Stina Blackstenius, som kontroversiellt gick till Göteborg inför säsongen, fick återigen starta matchen på bänken för andra matchen i rad. Blackstenius blev sedan inbytt i halvtid och lämnade ett fint avtryck på matchen.

Göteborg dominerade matchen och gick för sin andra raka seger, men löftet Loreta Kullashi skulle få sista ordet. I matchens sista minut höll sig Kullashi framme och tryckte in mål kvitteringsmålet till 1-1 från nära håll. Målet spikade slutresultatet och räddade poäng för Eskilstuna som kryssade för andra matchen i rad.

Startelvor:

Eskilstuna DFF: Lundberg - Oskarsson, Barsley, Plan - Okobi, Ayinde, Andersson, Tunturi - Collin, Rogic, Kullashi.

Kopparbergs/Göteborgs FC: Falk - Curmark, Kullberg, Berglund - Koivisto, Böe Risa, Zigiotti Olme, Angeldal, Kuikka - Hammarlund, Blomqvist.