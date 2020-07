TV: Kullberg hjälte för Göteborg - vann trots dubbla straffmissar

Kopparbergs/Göteborg bortaspelade på onsdagen mot Kif Örebro och jagade andra segern i år i damallsvenskan. Göteborg dominerade den första halvleken, samtidigt som hemmalaget knappt hade ett avslut på mål. Trots det fick dock inte Göteborg utdelning, detta också trots två straffsparkar på tre minuter.

I den tolfte minuten gjorde Frida Abrahamsson ner en Göteborg-spelare i eget straffområdet och fram stegade Filippa Angeldahl, men utan lycka, då hon slungade iväg bollen i virket. Därefter orskade Abrahamsson ytterligare en straff med anledning av hands, men åter missade Göteborg straffen. Den här gången blev Vilde Böe Risa syndabock.

Göteborg hade ett par bra lägen till att ta ledningen under de första 45 minuterna, men fick i stället fira under andra halvan av matchen.

I den 62:a minuten bytte Göteborg in Rebecca Blomqvist, lagets skyttedrottning under fjolåret. Blomqvist testade Örebro-målvakten Moa Öman ganska tidigt, men utan att lyckas. Men skam den som ger sig. Med drygt 20 minuter kvar slog Böe Risa en hörna där Emma Kullberg nådde högst och nickade in bollen i nät. Det blev matchens enda mål.

Därmed är Göteborg nu i serieledning med tio poäng på fyra omgångar. Linköping är tvåa, men med samma poäng. Kif Örebro har i sin tur fem poäng efter fyra spelade matcher.