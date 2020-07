TV: Larsson räddade poäng för Rosengård i tungviktsmötet med Göteborg

Efter en händelsefattig inledning skapades matchens första målchans efter 13 minuters spel. FC Rosengårds anfallare Anna Anvegård fick iväg ett avslut mot mål efter en hörna, men det rensades i sista stund.

Strax därefter hettade det till lite mellan tränarbänkarna. Det slutade med att gästernas assisterande tränare Patrick Winqvist varnades. Det hela lugnande dock ner sig snabbt.

I 28:e minuten kombinerade FC Rosengård sig fram till en jättechans. Det hela slutade med att Anna Anvegård prickade stolpen.



Sju minuter senare fick Anvegård en ny supermöjlighet. Anvegård blev helt fri i straffområdet och skulle bara skjuta in bollen, men KGFC-målvakten Jennifer Falk svarade för en vass räddning. Två minuter före pausvilan fick Mimmi Larsson ett bra läge efter en snabb omställning, men Falk kom ut och lade vantarna på bollen. Det blev inga mål i den första halvleken. Hemmalaget hade väldigt svårt att skapa något offensivt. FC Rosengård och framförallt Anna Anvegård hade vassa chanser, men lyckades inte överlista KGFC:s landslagsmålvakt.



Åtta minuter in i andra halvlek tog Kopparbergs/Göteborg FC ledningen - vid sin första riktiga målchans. Ett inlägg från Julia Roddar hittade Emma Koivisto i boxen. Finskan forcerade in bollen på ett tillslag. Efter en timme var Pauline Hammarlund nära att nicka in 2-0, men KGFC-anfallarens nick gick strax utanför bortre stolpen.

I 64:e minuten kvitterade istället FC Rosengård. Mimmi Larsson fick bollen av Jelena Cankovic och prickade in den bakom Jennifer Falk.



Med kvarten kvar avlossade KGFC-mittfältaren Julia Zigiotti Olme ett distansskott som blev riktigt farligt. Men FC Rosengårds landslagsmålvakt Zecira Musovic kunde tippa bollen till hörna och 1-1 stod sig.

I slutminuterna böljade spelet fram och tillbaka då båda lagen forcerade för att försöka få in ett segermål. Men det slutade med att guldkandidaterna fick dela på poängen.

Kopparbergs/Göteborg toppar fortsatt tabellen med 17 poäng efter sju omgångar. Rosengård är tvåa på 16 poäng.