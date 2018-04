TV: Nykomlingen föll i historiska premiären - men pressade Piteå

IFK Kalmar skrev under söndagen in sig i den damallsvenska historien. Laget spelade sin första match någonsin i serien mot Piteå på LF Arena och fick en smakstart på säsongen. Kalmar-anfallaren Shade Pratt tog vara på en långboll, sprang förbi en försvarare och stänkte in matchens första mål till 1-0.

Men mycket mer än så blev det inte för Smålandslaget. Piteå kvitterade i den 42:e minuten genom Andrea Norheim och tog i den 52:e minuten ledningen genom June Pedersen efter straff. Norskan var kylig och placerade in bollen i mitten av målet.

Piteå jagade därefter fler mål, men fick nöja sig med en 2-1-vinst på ett soligt LF Arena.

