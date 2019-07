TV: Nykomlingen vann klart mot Djurgården – så gick det i onsdagens matcher i damallsvenskan

KIF Örebro - Djurgårdens IF 3-1 (2-0)

Nykomlingen Örebro har varit ett utropstecken under våren och i början på sommaren i damallsvenskan. Inför kvällens möte med Djurgården parkerade laget på en fjärdeplats i tabellen. Med två snabba mål under mittendelen av första 45 kunde även hemmalaget gå till halvtidsvilan med en tvåmålsledning efter att Kayla Braffet – inför sin tillresta mamma från USA – stått för en av målaen. I den andra halvlekens 60:e minut gick Djurgårdsridån ner efter ett tveksamt ingripande av Jennifer Pelley – vilket ledde till att Jenna Hellstrom kunde skjuta in utökningen. I matchens 89:e minut reducerade Olivia Schough till 3-1 men det räckte inte utan örebroarna kunde vinna matchen med två måls marginal.

Eskilstuna United - Kungsbacka DFF 3-0 (1-0)

Efter en tung vår har hemmalaget Eskilstuna gått starkt den senaste tiden då man vunnit sina två senaste matcherna mot först Linköping och sedan en övertygande 3-0-vinst borta mot Djurgården. Det var även hemmalaget som spräckte nollan i matchen. Efter 22 spelade minuter nickade Eskilstunabacken Vaila Barsley in 1-0 på nick efter lagkamraten Petra Johanssons framspelning. Efter öppningsmålet dröjde det till den andra halvlekens 80:e minut för att hemmalaget skulle utöka sin ledning. Mål nummer två sköt Felicia Rogic in efter ett delikat skruvat avslut runt Kungsbackakeepern. Loreta Kullashi ville även hon in i målprotokollet när mötet på Tunavallen slutade 3-0.

IF Limhamn Bunkeflo - Linköpings FC 0-4 (0-2)

Med fyra raka matcher utan vinst har Linköping kommit allt längre ifrån topplagen i den damallsvenska tabellen. Nästjumbon, såväl som hemmalaget, LB07 har även de gått tungt och senaste gången man vann var den 11 maj. Gästerna tog ledningen genom Mimmi Larsson. Sett till inledningen var det däremot en rätt jämn matchbild med fina chanser åt vardera håll men det var även Linköping som gjorde matchens andra mål. Efter ett fint frisparksmål längs marken av Filippa Angeldal kunde gästerna gå till halvtidsvilan med ledning, 0-2. Under resterande 45 minuter sköt även samme Angeldal först in utökningen till 0-3 från straffpunkten och sedan fastställde inhopparen Frida Leonhardsen Maanum slutresultatet 0-4.

Kopparbergs/Göteborg FC - Piteå IF 1-1 (0-0)

Liksom för Linköping har distansen, efter en rad mindre bra insatser, till topplagen ökat för gästerna Piteå, som vann damallsvenskan förra året. I kvällens möte spelade dock norrbottningarna upp sig när landslagets “super-sub” Madelen Janogy stod för en del fina aktioner. Precis som båda lagens senaste två halvlekar slutade även de första 45 spelade minuterna mållöst. Bara några minuter in i den andra halvleken kom ändå bortalagets ledningsmål. Och förstås var det just Janogy som spräckte nollan efter att ha petat in bollen bakom Loes Geurts i Göteborgsmålet. I den andra halvlekens 61:a minut kvitterade dock hemmalaget då Rebecka Blomqvist sköt in utjämningen. Ett mål som blev matchavgörande när toppmötet mellan Göteborg och Piteå slutade lika på ett.

Vittsjö GIK - FC Rosengård 0-0

Kopparbergs/Göteborgs poängtapp mot nykomlingarna Örebro i samband med att gästerna Linköping tog en storseger mot Kungsbacka bäddade för serieledning inför onsdagens drabbning mot Vittsjö. I kvällens möte var det däremot hemmalaget Vittsjö med Michelle De Jongh i spetsen som var bäst i den första halvleken när man skapade flest chanser och var närmast att spräcka nollan när de första 45 slutade alltjämt 0-0. Den andra halvleken var som den första: undanhållande. Men matchen på Vittsjö IP förblev mållös.

Växjö DFF - Kristianstads DFF 2-2 (2-1)

Gästerna fick en tung start på matchen då hemmalaget Växjö tog ledningen redan i den tredje minuten genom anfallaren Signe Holt Andersen. Kvitteringen från Kristianstad väntade dock inte på sig efter att Therese Ivarsson blivit nedriven i straffområdet – och själv skjutit in bollen från elva meter. Inte särskilt långt senare återtog Växjö ledningen efter ett curlat avslut och en fin individuell prestation signerad Ria Öling. Ett mål som gjorde att smålänningarna kunde gå till halvtidsvilan med en uddamålsledning. I den andra halvleken kunde Växjö försvara sin ledning och således inkassera tre mycket viktiga poäng i bottenstriden, trodde jag. I matchens 93:e minut kvitterade samme Ivarsson och Kristianstad kunde åka hem med en pinne efter slutsiffrorna 2-2.