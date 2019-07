TV: Örebro skrällvann mot regerande mästarna - så gick det i dagens matcher

Vittsjö GIK - Kopparbergs/Göteborg FC 2-4 (1-2)

Göteborgarna startade den första halvleken bäst när man tog ledningen i den 17:e minuten efter att Rebecka Blomqvist noterats för sitt sjätte mål den här säsongen. Inte långt därefter kvitterade hemmalaget efter att Alexandra Benediktsson nickat in 1-1. Precis innan halvtid återtog gästerna ledningen då landslagsmittfältaren Julia Roddar rakade in en retur från Vittsjökeepern Sabrina D'Angelo. Direkt i den andra halvleken utökade även Kopparbergs/Göteborg sin ledning till 1-3 efter att Pauline Hammarlund varit sist på bollen. Lite mer än tio minuter senare skickade Rebecka Blomqvist in ytterligare ett mål, och därefter reducerade hemmalaget på stopptid, vilket gjorde att slutsiffrorna skrevs till 2-4.

Piteå IF - KIF Örebro 0-3 (0-0)

Under de första 45 var det Örebro som var närmast att spräcka nolla i en första halvlek som slutade 0-0. Den chans som kanske var närmast att resultera i något nätrassel var bortalagets Jenna Hellstroms retur som hamnade strax ovanför Cajsa Anderssons överliggare. Men hemmalaget var inte ofarliga dem heller och hade en nick i ribban under den första halvlekens avslutning. I den 53:e minuten tog Örebro ledningen efter att, tidigare nämnda, Jenna Hellstrom spelat fram Heather Williams som vid den bortre stolpen kunde nicka in ledningsmålet. Inte långt därefter sköt även Kayla Braffet in 0-2 efter en läcker lobb över en utrusande Cajsa Andersson. Innan huvuddomaren förkunnade att matchen var slut hann även Jonna Dahlberg fastställa slutresultatet 0-3.

FC Rosengård - Växjö DFF 5-0 (3-0)

Även fast Rosengård föll skrällartat mot Limhamn Bunkeflo i Malmöderbyt har man börjat säsongen starkt och låg, inför kvällens möte mot tiondeplacerade Växjö, på en andraplats bakom serieledande Göteborg. Malmölaget tog heller inte helt överraskande ledningen i matchen genom ett nickmål av den isländska försvarsspelaren Glodis Perla Viggosdottir. Drygt tio minuter innan halvtidsvilan utökade hemmalaget två gånger om vilket gjorde att man kunde gå till halvtidsvilan med ledning 3-0. En bit in i den andra halvleken var gästerna mycket nära att reducera efter ett skott i ribban av Ria Öling men istället gjorde hemmalaget först 4-0 och sedan fastställde lagkaptenen Caroline Seger slutresultatet 5-0.