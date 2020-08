TV: Rosengård körde över Linköping - Mimmi Larsson femmålsskytt i 7-1-krossen

Under onsdagen ställdes Rosengård mot Linköping i ett toppmöte på Malmö IP. Och det blev en enkel seger för den regerande svenske mästaren.

Det var en rivstart på matchen då Mimmi Larsson petade in 1-0 redan efter tio minuters spel.

Bara fyra minuter senare ledde en stoppad Rosengårdskontring till att gästerna fick möjligheten till precis samma, en kontring. Den gången hittade Uchenna Grace Kanun ätet bakom Zécira Múcovis i Rosengårds mål. 1-1 efter 14 minuter på matchklockan.

Sedan tog Rosengård tag i taktpinnen efter ungefär kvarten spelad. Och ganska snabbt hamnade bollen i nät bakom bortamålvakten Matilda Haglund igen. En hörna, slagen av Jelena Cankovic, nådde Caroline Segers huvud och bollen landade i nät.

- Det är ju min chans att göra mål. Jag kommer inte så långt ner i banan så ofta - så man får ju passa på säger, Seger, med ett skratt, till Fotbollskanalen.

Resten av halvleken förblev mållös, även om båda lagen hade en del chanser.

Den andra halvleken började precis som den första, en aning trevande. Men när förra Linköpingsspelaren Mimmi Larsson lade i en extra växel hängde hennes tidigare lagkamrater inte med.

I den 63:e minuten bröt anfallskollegan Anna Anvegård en slarvig passning i LFC-försvaret, drog på ett skott och på returen högg Larsson på. Bollen landade i nät och hon hade därmed målat dubbelt. Men Larsson jagade ett hattrick. Och det skulle komma knappt nio minuter senare då hon gjorde 4-1.

Just innan slutsignalen gjorde Larsson ytterligare ett mål mot sin gamla klubb. 5-1 blev till 6-1 just innan slutsignalen när Katrine Veje skickade in en långboll.

Det han även bli 7-1 innan domnaren blåste. Målskytt igen? Mimmi Larsson. 7-1-blev också slutresultatet och Larsson gjorde alltså fem av målen.

- Det rann iväg tillslut. Ibland bara rullar det på, säger Caroline Seger om resultatet.

Larsson hade en av sina bättre dagar som fotbollsspelare och toppar nu skytteligan med nio mål på tio matcher. Lika många mål som hon gjorde för just Linköping i fjol - på en hel säsong.