Två trendbrott när Örebro och Eskilstuna spelade oavgjort

När Örebro, med följande resultatrad förlust i de fyra senaste matcherna tog emot Eskilstuna, som vunnit samtliga av sina fyra senaste, trodde nog de flesta att det skulle bli en enkel historia för gästerna. Men icke. Efter två mål av båda lagen slutade mötet oavgjort, 2-2.

Mötet på Behrn Arena rivstartades omgående. Fyra minuter efter att huvuddomare Linn Andersson från Sollentuna blåst igång matchen fick hemmapubliken jubla – Örebro hade tagit ledningen. Antecknad i målprotokollet blev den finska landslagsmittfältaren Eveliina Summanen efter att ha knoppat in öppningsmålet i Närke. När mål två, inom loppet av tre minuter, kom var det istället gästerna och Felicia Rogic som fick höja armarna till skyn. Därefter hade båda lagen sina chanser men lyckades inte få in ytterligare något mål inom ramen av den första halvleken.

I matchens andra akt bjöds det inte på en fullt lika häpnadsväckande inledning men om man kunde vänta till minut 60 – då kom målen. Först fullbordade mittbacken Matilda Plan Eskilstunas vändning genom att skalla in 1-2 och tre minuter senare, just som i den första halvleken, kvitterade hemmalaget. Denna gång stavades målskytten: Heather Williams, som nu gjort sju mål i årets damallsvenska. Under den sista tiden av resterande 45 minuter delades det ut en rad gula kort men inga mål noterades – vilket innebar att slutresultatet skrevs till 2-2.

Härnäst väntar idel lag på den nedre halvan för båda lagen. Örebro reser till Småland för att möta Växjö och Eskilstuna ställs mot Limhamn Bunkeflo.