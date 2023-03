Vändningen: Arbetsgivaralliansen öppnar för samtal med Spelarföreningen

Det var i januari som de första rapporterna om att damallsvenskan och elitettan stod utan kollektivavtal. Och förhandlingarna kring kollektivavtalet har stagnerat.

Anledningen? Elitfotboll Dam och samarbetspartnern Arbetsgivaralliansen vill inte föra förhandlingar med Spelarföreningen. I stället vill de att Unionen tar över.

Men nu ser det ut som att det kan ske en utveckling i frågan. För första gången sedan december kommer parterna att ha ett möte.

- Vi har bett om ett möte och vi har de förutsättningarna vi har som vi har sagt under hela tiden, som vi upplever att spelarna reagerar på och att det är sämre villkor och att man ifrågasätter spelarnas rätt att organisera sig med vem de vill. Det vet de. Sedan har vi hela tiden bjudit in till möte, vi har aldrig sagt att vi inte vill förhandla. Vi har återkommande bjudit in till möte, säger Caroline Jönsson, vice ordförande i Spelarföreningen till Fotbollskanalen.

Är det första gången som det accepteras nu?

- Vi hade ett möte där spelarna och var med i december och sedan stängde de dörren och sagt att de inte ville förhandla. Medan vi har varit öppna och sagt att vi kan förhandla.

Känns det som någon typ av framsteg att de tackar ja till ett möte för första gången sedan i december?

- Det är en förutsättning framför allt.

I dagarna kom rapporter om att damallsvenskan hotas av en strejk om inte ett kollektivavtal är på plats inför premiären, enligt Barometern. Uppgifter som även Fotbollskanalen tagit del av.

- Det är viktigt att belysa att en strejk inte är på bordet just nu, men när man är i en konflikt är en strejk en sista utväg, det är en del av verktygslådan. Det är inget mer eller mindre med det. Det finns vägar hur man gör om man ska göra det och det är en process oavsett, sade Jönsson till Fotbollskanalen då.