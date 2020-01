Världens bästa klubb visar intresse för Bennison: "Klart jag vill spela där - men min dröm är Barcelona"

Rosengårds mittfältstalang Hanna Bennison, 17, slog i fjol igenom stort i damallsvenskan och fick i slutet av året göra A-landslagsdebut mot USA i Ohio. Inför säsongen hade hon fyra damallsvenska inhopp på cv:t - efteråt ytterligare 18 matcher, varav 16 från start, ett SM-guld och en utmärkelse som årets genombrott i damallsvenskan på Fotbollsgalan. Succéåret visade sig även nyligen ha gett eko ute i Europa, då 17-åringen fanns med på en Uefa-lista över tio talanger att hålla koll på 2020.

Bennison ser nu fram emot en ny säsong, men också tillbaka på ett år som gick över förväntan.

- Det var ett fantastiskt fotbollsår. Det var mycket kul som man fick vara med om och sedan gick det även ganska bra både för laget och för en själv. Det var verkligen ett jättebra fotbollsår, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det här var inget jag direkt hade i tankarna. I början av året trodde jag inte på jättemycket speltid med tanke på att det bara var några inhopp året innan dess. Sedan började året och jag fick chansen att både spela och starta en hel del matcher.

Både med- och motspelare i damallsvenskan verkar ha blivit imponerade av talangens framfart. Talangen blev under onsdagen, av spelarna i damallsvenskan, framröstad i årets lag i serien 2019.

- Det är såklart jättekul, men inget jag hade förväntat mig. Det är kul att andra spelare också tycker att man är duktig. Det betyder såklart mycket.

Bennison berättar att hon minns SM-guldet och landslagsdebuten starkast från fjolåret. 17-åringen hoppade in i den 63:e minuten mot USA och bjöd bland annat på en tunnel på mittplan, men även en lobb över USA:s backlinje in i straffområdet som låg bakom Sveriges ena reduceringsmål, då Nathalie Björn tog vara på framspelningen genom att spela fram Anna Anvegård till 3-1.

- Jag minns att jag var väldigt nervös när jag skulle in. Det var ju mycket publik och så. Det var nervöst, men när jag sedan kom in kändes det bra och jag ville bara göra mitt bästa. Det var såklart hur roligt som helst att få komma in och spela.

Är du orädd?

- Jag älskar fotboll och när jag kommer in vill jag bara visa vad jag kan och hur jag vill spela. Det är lite så min spelstil är och det vill jag få fram ännu mer.

Rosengårds försäsong är igång, men i mars lär ett antal spelare i truppen få följa med svenska landslaget till Algarve cup i Portugal. Bennison hoppas på att vara en av spelarna.

- Jag tror väl att det finns en liten chans att komma med, men jag försöker bara göra mitt bästa och sedan får vi se hur det går.

Ett mästerskapsår väntar också och målet är förstås solklart - OS i Tokyo.

- Det är väl den allra största drömmen, säger hon.

Är det möjligt?

- Ja, men det är klart. Jag tror ändå att det är möjligt. Jag ska jobba hårt och utvecklas ännu mer som spelare för att jag ska ta mig dit.

Hur mycket följde du förra sommarens mästerskap?

- Jag hade ändå hyfsat bra koll och sedan såg jag en match live också, åttondelsfinalen mot Kanada. Det var rätt mäktigt att se. Det såg jättekul ut och det är klart att man blev sugen på att spela. Det hade varit mäktigt.

Men först väntar spel i damallsvenskan. Rosengård har ett guld att försvara och ska dessutom åter spela Champions League-fotboll. Bennison ser fram emot året.

- Jag tror att det i varje fall är möjligt att vinna SM-guld igen och sedan satsar vi såklart på att komma hyfsat långt i Champions League, men det beror på hur hårt vi jobbar. Vi har en bra chans där också. Det finns många duktiga spelare och vi har en stor trupp.

Bennison berättar också att hon är inställd på att stanna i Rosengård ett tag till – även om det finns intresse från klubbar utomlands.

Fotbollskanalen kunde under onsdagen avslöja att Lyon är intresserat av Bennison och att den franska storklubben följer 17-åringens utveckling. Bennison menar dock att hon helst skulle vilja gå klart de sista tre terminerna hon har kvar av gymnasiet innan en flytt utomlands, även om det är smickrande med intresse från världens bästa lag på damsidan. Lyon har nämligen 13 raka ligatitlar i Frankrike och fyra raka triumfer i Champions League.

- Det känns såklart jättestort att världens bästa klubb har koll på en, hur stort som helst, men jag vill utvecklas ännu mer som fotbollsspelare och jag trivs väldigt bra i Rosengård. Det är bästa platsen för mig nu. Jag känner att jag har en del kvar att utveckla som jag vill göra i Rosengård innan jag tar steget ut, säger hon.

- Just nu är planen att vänta till jag har gått ut skolan helt i och med att jag också har kontrakt och sådär, men allt kan hända, även om planen just nu är så, fortsätter hon och syftar på avtalet med Rosengård som sträcker sig över 2022.

Samtidigt är det en annan liga och klubb som kittlar lite extra vid flytt ut i Europa i framtiden.

- Helst Spanien tror jag och Barcelona då såklart. Det är den största drömmen, men Frankrike och England är också bra fotbollsländer med bra lag och så. Jag skulle kunna tänka mig det också.

Barcelona såklart?

- Jag tycker om deras damlag väldigt mycket och gillar det spelsättet. Jag tycker att de spelar en rolig fotboll, så det är väl mest det.

När Bennison var yngre var det Rosengård som var hetast. Hon följde lagets matcher och stjärnspelarna i laget, däribland förebilden Ramona Bachmann, men numera har dock pendeln svängt lite med mer pengar ute i Europa och storklubbar som satsar i bland annat England, Frankrike, Spanien och Tyskland. Förr gick svenska lag långt i Champions League, numera är det inte lika vanligt.

- Då tror jag att jag mer kände att jag ville spela i Rosengård med alla stjärnor som Anja Mittag, Sara Björk, Ramona Bachman och Marta. Det var många stora stjärnor då och då var det väl inte jättemycket att man ville ut i Europa. Det är väl mer nu senare när klubbarna har blivit större och bättre och då tänker man väl mer på det, säger hon och berättar att just Ramona Bachman är en förebild:

- Jag tyckte om henne när jag var liten och då var hon min allra största förebild. Hon är ganska offensiv och tycker om att driva bollen framåt och attackera. Hon har jag kollat mycket på.

Bachmann finns däremot numera inte i Rosengård och i stället tar Bennison ibland hjälp av landslagskaptenen Caroline Seger om hon skulle behöva bolla något om val i framtiden eller om saker och ting i vardagen på planen.

- Om jag ska snacka med någon är det Seger jag skulle gå till, men sedan pratar jag även med min agent och mina föräldrar.

Är Seger bra att dra lärdom av?

- Ja, men jag brukar kolla väldigt mycket på henne på och utanför planen. Det finns mycket att lära där och sedan ger hon bra råd och sådär. Hon är verkligen till stor hjälp.

Bennison menar annars inte att hon dras med i framgången. Hon har tydliga mål för vad hon vill i framtiden och ser fram emot 2020.

- Jag tänker bara på att jag vill utvecklas ännu mer och bli ännu bättre individuellt. Nu blir det även Champions League och sedan nya mål. Man försöker hela tiden sätta upp nya mål och det känns som att jag har många bra mål, samtidigt som jag vill fortsätta att utvecklas. Jag vill ta en startplats i laget, utveckla olika kvaliteter som jag vill bli ännu bättre på och sedan är såklart ett mål att bli uttagen fler gånger i damlandslaget och vinna så mycket som möjligt med laget.