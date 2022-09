Viens blev fyramålsskytt - i Kristianstads överkörning av AIK

AIK har haft det kämpigt i årets damallsvenska. Inför lördagens möte med Kristianstads DFF på Skytteholms IP i Solna var man nästjumbo med åtta poäng på 18 matcher, medan gästande KDFF låg på en tredje plats med 39 poäng på 18 matcher.

Och fortsatt tungt skulle det gå. Redan efter två minuter hade Evelyne Viens gjort 1-0 till skånskorna och innan paus hade KDFF utökat till både 2-0 och 3-0 genom Tabby Tindell och ett andra mål av Viens.

I den 51:a minuten fulländade Viens ett hattrick när hon satte 4-0 och kort därefter gjorde Mia Carlsson 5-0.

AIK fick in två sena tröstmål av australiensiskan Remy Siemsen, men på övertid gjorde Viens 6-2 med sitt fjärde mål i matchen och fastställde slutresultatet.

Kristianstad går i och med segern upp på andraplats i en haltande tabell, medan AIK blir kvar som nästjumbo - men riskerar att trilla ner på sista plats om IF Brommapojkarna besegrar Piteå IF under söndagen.

Startelvor:

AIK: Iddrisu Backmark - Jansson, Nordin, Nyberg, Tcheki-Jamgotchian - Nildén, Lindstedt, Asher, Abbe - Grabus, Siemsen.

Kristianstad: Loeck - Nilsson, Mayi Kith, Harrysson - Petrovic, Persson, Alanen, Carlsson - Jacobsen Andradottir, Viens, Tindell.