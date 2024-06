Wangerheim tvåmålsskytt när Hammarby tog fjärde raka: "Vi är oerhört effektiva"

I den trettonde omgången i damallsvenskan reste Hammarby till Norrköping för en match på Platinumcars Arena.

Hemmalaget IFK Norrköping hade inte vunnit en match på tre omgångar. Mot BP senast blev det 0-0. Hammarby hade tre raka segrar i bagaget.

Sara Kanutte Fornes, som är utlånad från Hammarby till IFK Norrköping, hade startat alla matcher den här säsongen. Men på lördagen inledde hon på bänken.

Hammarbys Klara Folkesson, som gjorde comeback och debut senast, saknades åter i truppen. Ellen Wangerheim tillbaka i startelvan, och det med besked.

Gästerna inledde matchen starkt och efter knappa tre minuter kunde Wangerheim nicka in bollen på en hörna slagen av Jonna Andersson. Sedan jobbade sig Norrköping in något i matchen. Men hemmalaget fick aldrig någon utdelning på målchanserna som man skapade.

Annons

I stället var det Hammarby som kunde öka på ledningen strax innan paus. Det var åter Wangerheim som höll sig framme. Hon kunde springa sig fri på en perfekt slagen djupledsboll från mittbacken och lagkaptenen Alice Carlsson.

- Målen sitter och skönt med ledning. Jag ville ha den i djupled hela matchen och nu kom den, säger Ellen Wangerheim till Viaplay i halvtid.

Ställningen var 2-0 i halvtid.

-Det är små marginaler i fotboll och just nu är de inte på vår sida, säger en missnöjd Fanny Andersson i paus.

Det skulle inte gå lättare för IFK Norrköping i den andra halvan. Sex minuter in i halvleken utökade Hammarby sin ledning. Smilla Holmberg stod för förarbetet när hon krigade sig runt på kanten. I boxen var det stökigt men Holmberg hittade in till Wangerheim som testade ett avslut, skottet blockades och i stället kunde Julie Blakstad slå in bollen. 3-0.

Annons

Wangerheim hade flera chanser som var nära mål. Även Norrköping hade målchanser, bland annat stod Sabina Ravnell för ett avslut som Hammarby-målvakten Anna Tamminen släppte till retur. Wilma Leidhammar tog det andra avslutet som gick ovanför ribban.

Någon reducering kom aldrig och matchen slutade 3-0 till Hammarby.

- Vi är oerhört effektiva och tar vara på våra lägen i dag, säger Alice Carlsson till Viaplay.

Startelvor:

IFK Norrköping: Hjern, Cary, Handfast, Antoine, Cato, Rombing, Milivojevic, Andersson, Hellekant, Leidhammar, Ravnell.

Hammarby: Tamminen, Holmberg, Nyström, Carlsson, Andersson, Roddar, Joramo, Hasund, Blakstad, Vallotto, Wangerheim.