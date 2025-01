Ask bryter med Ålborg - allsvenskt intresse: "Vill till Sverige"

Daniel Ask, 26, var under höstsäsongen i fjol utlånad från danska Ålborg till Västerås SK, men lämnade efter nedflyttningen till superettan.

Nu meddelar Ålborg att kontraktet bryts och att Ask lämnar klubben. I grunden satt mittfältaren på ett kontrakt till sommaren 2027.

- Daniel är en bra spelare, men med den starka konkurrenssituationen vi har på mittfältet med många skickliga, unga talanger finns det inga utsikter att Daniel ska få mycket speltid den kommande tiden. Därför är det vettigt för både oss och Daniel att vi skiljer våra vägar nu, och vi önskar Daniel all lycka i framtiden, säger AaB:s sportchef James Gow på klubbens hemsida.

Nyligen uppgav Tipsbladet att en klubb i syd-Europa har budat på Ask, och tidigare i veckan skrev Smålandsposten att allsvenska nykomlingslaget Östers IF är intresserat av den svenske mittfältaren.

- Jag har inga kommentarer kring rykten. Det jag kan säga är att det finns allsvenskt intresse och att Daniel vill tillbaka till Sverige. Han tackade nyligen nej till ett bra erbjudande från Cypern, säger agenten Alexander Reggiani till Fotbollskanalen.

Ask kom till Ålborg från VSK under vintern 2024, och har även en bakgrund i Öster mellan 2016 och 2017. Med Ålborg blev Ask noterad för elva framträdanden.