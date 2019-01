Backman stannar i Århus: "Skönt att få det på plats"

Den tidigare AIK-försvararen Niklas Backman, 30, lämnade år 2016 kinesiska Dalian Yifang för spel i danska Århus och där har han spelat sedan dess. Den här säsongen har han gjort tio framträdanden för klubben i Superligan.

Backman satt på utgående avtal med Århus, men för ett par veckor sedan öppnade svensken för en fortsättning i klubben.

- Jag är väldigt glad över att vara här, och ja, jag kan tänka mig att vara här. Jag är 30 år gammal, så det är många saker som ska falla på plats när man ska skriva ett nytt kontrakt. Jag har ett eller två kontrakt kvar i min karriär. Det måste också passa familjen. Mitt andra barn kommer nästa månad, så det är mycket att göra, men jag är positiv till en lösning (med klubben), sa han till Århus Stiftstidende.

Nu står det också klart att Backman blir kvar i Århus. För ett par dagar sedan meddelade klubben på sin hemsida att försvararen skrivit på ett nytt avtal som sträcker sig till och med sommaren 2021.

- Det är skönt att få det på plats och jag är väldigt glad att min framtid är i AGF och i Århus. Jag trivs verkligen i klubben och min familj trivs i staden, så det var med stor glädje att jag skrev på en förlängning, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

"Det er skønt at få det på plads og jeg er meget glad for, at min fremtid fortsat ligger i AGF. Jeg tror på klubben, projektet og holdet, og er glad for, at AGF også tror på mig" - Niklas Backman om sin forlængelse ⬇️https://t.co/ODYQp0VCmn#ksdh pic.twitter.com/s5wSVtscRe