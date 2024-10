Brøndbys markering - efter skandalscenerna

På torsdagskvällen ska Brøndby ta emot Midtjylland i den danska cupen Nu meddelar Brøndby att man kommer markera mot helgens skandalscener i Köpenhamnsderbyt.

Budskapet "Ingen ovanför klubben - stoppa våldet!", ska pryda den gula Brøndby-tröjan under matchen.

- Initiativet är ett gememsamt samarbete mellan Brøndby IF, Danske Spil och Oddset, fansektionen och Brøndby support som har gått samman för att skicka en tydlig signal om att våld och kriminellt beteende inte hör hemma i fotbollens värld, säger Brøndbys vd Ole Palmå enligt bold.dk.

Det var i helgen som skandalscenerna utspelade sig på Brøndby Stadium i Köpenhamn.

Brøndby-anhängare sprang mot bortasektionen, vilket blev startskottet. Pyrotekniska pjäser kastades mot den ena sektionen och svaret blev att bengalerna sulades tillbaka i motsatt riktning, så kallad "bengaltennis".

Efter stunds kalabalik kunde sedan polis kliva in och formera en barrikad melan sektionerna.

I aften vil spillerne bære 'Ingen over klubben - Stop Volden!' på brystet 👕



Initiativet er et fælles samarbejde mellem Brøndby IF, Danske Spil, Fanafdelingen og Brøndby Support, som er gået sammen om at sende et klart budskab.



