Carlgren förd till sjukhus efter otäck smäll

Mötet mellan Randers och Horsens fick avbrytas i ungefär tio minuter efter att klockan tickat över lite mer än timmen spelad.

Randers svenske målvakt Patrik Carlgren fick ett knä i ansiktet vid en utrusning. Han gick direkt i backen och därefter fick han behandling inne på planen.

Den förre AIK-spelaren lämnade sedan på bår och danska BT rapporterar att svensken fick föras till sjukhus med ambulans.

Mads Olesen, fysioterapeut i Randers FC, säger till danska TV3, enligt BT, att 30-åringen är fullt medveten.

Randers skriver på Twitter att svensken mår bra under omständigheterna och han kommer att undersökas för ett eventuellt käkbrott.

Horsens vann matchen med 5-1.

Opdatering på Patrik Carlgren 🙏



Patrik er okay efter omstændighederne. Han skal tjekkes for et eventuelt brud på kæben efter uheldet i Horsens.



God bedring, Patrik! 💙🙏 pic.twitter.com/Zj2lWsDfIL