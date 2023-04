Claesson syndabock när FCK föll i första semifinalen

FC Köpenhamn går som tåget i den danska ligan. Laget leder serien före jagande Nordsjælland och i laget finns det gott om svenskkopplingar.

Men under onsdagen var det Tabelltvåan som drog det längsta strået i en svängig historia hemma på Right to Dream Park.

Det var hemmalaget som började matchen bäst och redan i den sjunde minuten kunde Mads Hansen ge Nordsjælland ledningen med 1-0.

Därefter dröjde det länge och väl innan det kom någon reaktion. Men i mitten av den andra halvleken vände gästande Köpenhamn på steken inom loppet av sju minuter och det var en svensk som var huvudrollsinnehavare.

Först prickade Diogo Gonçalves dit kvitteringen och därefter gav svenske Jordan Larsson FCK ledningen med ett fint vänsteravslut. Men trots att det då bara återstod 20 minuter, skulle Jordan Larsson bli snuvad på hjälterollen.

Fyra minuter senare kvitterade Adamo Nagalo för hemmalaget och i den 90:e minuter orsakade inbytte Viktor Claesson en straffspark.

Från elva meter var sedan den tidigare Brentford-spelaren, Emiliano Marcondes, säkerheten själv och dansken kunde skjuta Nordsjælland till ett stort steg mot cupfinal genom sitt 3-2-mål.

Efter matchen fick Jordan Larsson beröm och tilldelades en fyra på en sexgradig skala av Ekstrabladet med motiveringen:

- Snabba fötter med fina tunnlar och ett fint mål. Han borde spela anfallare mot Brøndby på söndag.

Karl-Johan Johnson i sin tur tilldelades en trea i betyg, samtidigt som Viktor Claesson och Roony Bardghji spelade för kort tid för att betygsättas.

2-3-förlusten innebär att FC Köpenhamn behöver vinna returmötet, som spelas nästa torsdag hemma på Parken, med start 19:30.