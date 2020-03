Danska ligans besked: hel omgång spelas utan publik

Coronaviruset har som bekant fått stora effekter även på fotbollsvärlden. Under gårdagen kom danska Bröndby med beskedet om att den tidigare landslagsspelaren Thomas Kahlenberg smittats under en resa till Amsterdam och 13 personer inom klubben, bland annat en spelare och assisterande tränaren Martin Retov satts i karantän då de haft kontakt med Kahlenberg under en match mot Lyngby som han var och tittade på.

Även rivalklubben FC Köpenhamn agerar nu till följd av smittans spridning. På sin hemsida skriver klubben att de tre kommande hemmamatcherna kommer att spelas utan publik. Det handlar om ligamatcherna mot Horsens och just Lyngby samt Europa League-åttondelen mot turkiska Istanbul Basaksehir.

På den danska högstaligans officiella hemsida har det också meddelats att hela den kommande omgången i högstaligan och andraligan kommer att spelas utan publik.

"I dag meddelade regeringen att de uppmanar att alla arrangemang med fler än 1000 deltagare ska skjutas upp eller ställas in. Vi följer myndigheternas uppmaning och spelar utan åskådare", går det att läsa på hemsidan.

Svensk Elitfotboll, intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan, vill inte garantera någonting vad gäller matcherna i inledningen av årets säsong.

- Vi kan inte spekulera i varken det ena eller andra i dagsläget. Vi kommer att följa detta noga innan vi tar ett beslut. Det kommer i sådana fall bli ett gemensamt beslut mellan klubbar och förbundet. Vi följer det här noga. Man måste se vad man har för alternativ och vilka konsekvenser det kan bli innan man går in på de bitarna, säger Ola Rydén, ligaansvarig hos Sef, till Fotbollskanalen.

- Om det kommer ett myndighetsbeslut får alla rättas in i det, men däremot kan inte myndigheten ta beslut om vi ska spela fotboll eller inte. Det råder fotbollen över själv naturligtvis, men man måste veta vad som gäller kring när man ska spela i stället och sådana saker. Det blir bara spekulationer i dagsläget.

Rydén säger sig inte kunna garantera att premiärerna i allsvenskan och superettan kan spelas inför publik.

- Ingen kan garantera någonting. Men det är vår förhoppning (att spela med publik). Det finns inget beslut taget om något annat.

I Sverige är det ännu ingen match som det bestämts att läktarna måste vara tomma på, däremot har Hammarby och Djurgården inför sina cupmatcher i helgen gått ut med rekommendationer till besökarna, som i korthet innebär att man helst ska stanna hemma om man varit i några av de mest drabbade områdena.