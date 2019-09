Eskelinen skadade sig efter smakstart - Århus plockade in La Liga-meriterad målvakt: "Välkomnar konkurrensen"

Den 16 juli blev det klart att William Eskelinen byter Gif Sundsvall mot danska Århus. I sin nya klubb fick han nästintill omgående förtroende från start. Men i mötet med Esbjerg den 1 september klev han av skadad i paus.

- Jag fick en smäll mot knät i den matchen. Det är ingenting allvarligt, utan det har bara varit lite rehabtid för att få svullnaden att gå ner. Det är ingen fara, utan allting ser fint ut, säger målvakten till Fotbollskanalen.

Finns det någon prognos för när du kan tänkas vara tillbaka?

- Om en vecka hoppas vi på. Jag jobbar hårt för att vara tillbaka nästa vecka.

Eftersom Eskelinen utgick skadad dagen före övergångsfönstret stängde valde klubben att agera. Århus lånade in den serbiske målvakten Aleksandar Jovanovic, 26, som gjorde tretton framträdanden för Huesca i La Liga förra säsongen.

- Först var det lite oklart med tidsprognosen på min skada, så klubben var tvungna att agera. Men det känns bra, jag välkomnar konkurrensen. Det verkar vara en jättehärlig kille och vi har bra stämning i målvaktsgruppen. Men det är klart att det blir konkurrens och det ser jag fram emot när jag är tillbaka. Det ska inte vara så att man har sin plats "bara för att", utan man ska förtjäna den.

Före skadan hade den tidigare Gif Sundsvall-målvakten inlett med att hålla nollan i fyra av sex matcher i Århus. En smakstart för 23-åringen.

- Jag har fått en riktigt bra start. Det känns som jag kommit rätt in i det och hittat bra relationer i gruppen med backlinjen och så vidare.

Under sina drygt två månader i klubben har Eskelinen också bara positiva intryck.

- Första tiden har varit fantastisk, allt från klubben till lagkamrater till supportrar, you name it. Alla har välkomnat mig jättebra och jag känner mig jättehemma i klubben och staden. Det känns jättebra och helt rätt steg för mig att ta.

Tycker du att det är ett steg uppåt från Gif Sundsvall?

- Det tycker jag verkligen. Jag tycker att den danska ligan står sig bättre än den svenska.

Laget har som mål att sluta i toppen av danska ligan den här säsongen och Århus har inlett starkt. Klubben ligger på fjärdeplats efter nio omgångar.

- Det känns som vi har något väldigt bra på gång. Med tanke på storleken på klubben ska vi ligga där uppe, runt topp fyra. Det känns skönt att vi fått det att klicka ute på planen. Nu gäller det att vi fortsätter på samma spår, för vi som klubb siktar på att vara en toppklubb.

Det går dock inte lika bra för Eskelinens tidigare klubb som det gör för hans nya. Han följer alltjämt Sundsvall, som ligger sist i allsvenskan, och håller koll på hur det går för laget.

- Jag kollar på de matcherna jag kan och följer livescore om jag inte kan se matchen. De har det kämpigt just nu, men den senaste matchen (0-0 mot Örebro) kändes som ett fall framåt för dem. Det finns fortfarande tid och matcher att vända på det, men det är klart att det börjar bli färre och färre matcher och det gäller att plocka trepoängare snart.