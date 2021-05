Fallenius om ligatiteln i Danmark: "Något jag aldrig upplevt"

Oskar Fallenius, 19, lämnade i vintras Brommapojkarna för spel i den danska storklubben Brøndby. 19-åringen imponerade i fjol i ettan och var därmed redo för en ny utmaning. Så här långt har flytten blivit lyckad.

Fallenius hoppade i måndags in i 2-0-segern mot Nordsjaelland i den sista omgången i Superligan och fick vara med och fira Brøndbys första ligatitel sedan 2005.

- Det betyder jättemycket för mig. Jag tror att det betyder mer för mig än vad jag förstår just nu. Det betyder även framför allt mycket för klubben och supportrarna. Det är något man verkligen inte får ta för givet. Sådana dagar som i förrgår är väldigt sällsynta. Jag är extremt tacksam över att vara en del av det här laget och få ta del av det här, säger han till Fotbollskanalen.

Fallenius menar att det betyder extra för klubben att vinna en ligatitel efter 16 år.

- Jag skulle säga att laget och klubben har hållit en ganska bra profil och inte hamnat uppe bland molnen trots framgångar. Det har varit lite upp och ner med vinster och förluster och derbyn hit och dit, men det förändrades efter att vi slog Århus på bortaplan. Då byggdes det upp en helt annan bild, säger han.

Inför matchen marscherade tusentals Brøndby-supportrar till Brøndby Stadion, och även under matchen var över 9000 supportrar på plats och bar fram laget. Fallenius menar att det var speciellt att få spela inför och fira med supportrarna.

- Vi visste innan matchen att det skulle bli bra stämning på arenan, men det var något jag själv aldrig hade upplevt. Det var det verkligen, säger han och fortsätter:

- När Lasse (Vigen) gjorde mål exploderade arenan och det var samma sak när Anis (Slimane) gjorde 2-0 också. Det var otroligt.

Hur var firandet efteråt?

- Det var otroligt kul. Vi firade så gott det gick med restriktionerna och sådär, men det roligaste för mig var att få fira med supportrarna. Vi var kvar på arenan efter matchen.

Fallenius kom under vårsäsongen till spel i fem matcher och är nöjd med sin första tid i den danska storklubben. Han har lärt sig mycket under det här halvåret.

- Jag tycker att det har varit lärorikt. Jag har tränat på hårt och det är inte så lätt att komma in i ett lag, som ligger etta i serien och har allt att spela för. Jag ser det här som en ganska lärorik säsong, då jag har fått erfarenhet av att vara med på matcherna och har gjort inhopp, säger han och fortsätter:

- Jag har framför allt fått ta del av det, vilket jag tror är extremt viktigt för mig, då jag har gått från ettan i Sverige till Superligan i Danmark. Jag tror att det är väldigt bra för mig att jag under den här säsongen har fått inhopp och tid att lära mig från både spelare, ledare och supportrar, säger svensken.

Talangen tror att han kan få ännu mer speltid under nästa säsong.

- Jag är otroligt taggad och peppad inför nästa säsong med att försöka bli en större del av laget och så, säger han.

Känner du nu att du tog helt rätt beslut med att gå till Brøndby?

- Jag tycker att jag har kommit in i laget väldigt, väldigt bra. Just att jag kommer in och vinner ligan efter sex månader kan man säga vad man vill om gällande delaktighet och så vidare, men jag känner personligen att det här har varit rätt steg med det jag gör på träningar och hur jag ser att jag kan utvecklas. Tempot är helt annorlunda, och när jag anpassar mig och utvecklas tror jag att det blir otroligt bra. Jag känner verkligen att det här har varit rätt steg för mig.