FC Helsingør i trubbel - får inte skriva kontrakt

FC Helsingør har hamnat i trubbel. Tipsbladet rapporterar att intresseorganisationen kommit med besked att klubben inte får skriva spelarkontrakt och den troliga anledningen är ekonomiska problem. Beskedet kommer nära inpå att transferfönstret öppnar i början av januari.

Förbundet innebar att klubben bara kan registrera spelare som går under bestämmelserna för amatörer, enligt bold.dk. FC Helsingør kan alltjämt bryta kontrakt.

Klubben hade problem på pengafronten i somras och flera spelare fick ingen lön. Dessutom hade FC Helsingør skulder till kommunen.

Beskedet kan ses som en smocka för den ägargruppen Never Say Never, där Barcelona-ikonen Andres Iniesta ingår.

Annons

I FC Helsingør återfinns svenske Lucas Larsen. Laget är åtta i 2. Division, den tredje högsta divisionen i Danmark.