Fowler öppnar för jobb i Danmark: "Såklart intresserad"

Liverpool-ikonen Robbie Fowler, som var en av de största stjärnorna i Premier League under 1990-talet, kan framöver jobba i Danmark. Tipsbladet rapporterar att engelsmannen var på plats under mötet mellan Randers och Ålborg (2-2) i Superligan under onsdagen.

Fowler, som menar att han älskar att se fotboll runt omkring i Europa, är just nu utan uppdrag och berättar att han skulle kunna tänka sig att jobba i Danmark.

- Definitivt. Jag är kanske en av de mest erfarna och oerfarna tränarna. Jag har tränat i tre olika länder - Indien, Thailand och Australien. Jag är öppen för nya utmaningar och om det dyker upp en möjlighet i Danmark är jag såklart intresserad, säger Fowler enligt Tipsbladet.

Fowler basade senast över Chennaiyin FC i Indien, men har även lett East Bengal, Brisbane Roar och Muangthong United F.C. under korta sejourer.