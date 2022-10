Gigovic utvisad i Odenses seger

U21-landslagsmeriterade svensken Armin Gigovic, 20, lämnade i somras Helsingborgs IF för Andreas Alms Odense BK, och har sedan dess fått gott om speltid i Danmark.

Under fredagskvällen startade Gigovic i Odenses 3-1-seger mot Lyngby på hemmaplan, men blev inte kvar på planen i 90 minuter efter två gula och ett rött kort. Mittfältaren blev först varnad efter att ha kommit in sent i en duell i den 24:e minuten, och fick sedan sitt andra gula kort i den 82:a minuten, och tvingades lämna planen.

Anledningen till det andra gula kortet var att han först låg utanför planen efter en smäll - och sedan gick in på planen igen utan domaren, Jørgen Daugbjerg Burchardts, tillåtelse. När Daugbjerg Burchardt drog fram det gula och röda kortet såg Gigovic förvånad ut, samtidigt som Alm syntes reagera vid sidan av planen

- Jag trodde att det var frispark mot mig när jag låg ner. Först förstod jag inte att jag låg utanför planen. Sedan blev jag lite förvirrad och tänkte att jag måste springa in. I efterhand borde jag ha frågat, säger Gigovic enligt den danska tidningen Fyens Stiftstidende.

- Jag ska prata med domaren, för jag tycker inte att det är rimligt. Domarna kunde mycket väl ha sagt att "springer du in nu så får du gult kort". Det skedde inte och vi ska då försöka få domen upphävd, säger Alm enligt tidningen.

Gigovic är i år noterad för åtta matcher i Danmark. OB är på sjätte plats och ställs härnäst mot Midtjylland borta den 31 oktober i ligaspelet.