Inlånad målvakt avslöjar Alms vrede - ställde in träning

Under söndagen spelar Odense ligapremiär mot Randers. Inför seriepremiären har laget varit på träningsläger i nederländska Enschede.

I lagets sista träningsmatch inför ligapremiären föll laget mot Twente med hela 7-1 och det fick Andreas Alm, huvudtränare i klubben, att agera. Han hade sett tillräckligt och valde därför att lägga om i planeringen.

Ett träningspass var planerat efter matchen mot Twente, det valde Alm att ställa in. Nick Hengelman, tidigare målvakt i bland annat Twente och Go Ahead Eagles hade lånats in för att komplettera träningstruppen, han fick snällt vända hem när det inte blev någon träning.

- Helt plötsligt var det inte meningen att vi skulle träna ändå, då han (Andreas Alm) var rasande på laget. De spelade inte bra och förlorade med 1–7 strax innan, säger Nick Hengelman till danska Tipsbladet.

Hengelman som hade kallats in till Odenses träning, då laget hade en skada på ordinarie målvakt berättar att Alm bad om ursäkt till nederländaren.

- Han var arg på laget, och han kom också fram till mig och sa förlåt. Han var tvungen att säga till mig att de inte kunde träna ändå eftersom han ville förbereda dem på ett annat sätt. Han var lugn mot mig och bad om ursäkt för alla mina ansträngningar.

Odense inleder säsongen imorgon hemma mot Randers.