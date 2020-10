Intresse från Portugal och Tyskland - Hiljemark valde Ålborg: "Ambitioner om titeln och Europaspel"

I januari 2013 lämnade Oscar Hiljemark, 28, Elfborg för spel ute i Europa. Flytten gick till PSV Eindhoven, där han gjorde två och en halv säsong innan han lämnade för Serie A och Palermo.

Sedan dess har hållit sig i Italien, med undantag från lån till Panathinaikos och Dynamo Moskva. Men sedan en vecka tillbaka är Hiljemark åter i Skandinavien. Dock inte i Borås, utan på Jylland, i Ålborg (AaB).

- Det är en rolig utmaning att komma till ett lag och en klubb som varit relativt stabila, topp fem de senaste åren, som just nu har ambitioner att vara med och slåss om titeln och vill ta sig ut i Europa igen. Det var väl en av sakerna som gjorde att jag ville hit. Det känns superkul, säger Hiljemark.

När Hiljemark presenterades förra måndagen sa han, i en kommentar på klubbens hemsida, att AaB har ett superspännande projekt på gång som han ser fram emot att vara en del av.

- De har gjort lite förändringar sista tiden, ny sportchef och lite sådant. Det är ett bra fotbollslag med många spelare med fina kvaliteter och de har en relativt nybyggd träningsanläggning med fina faciliteter. Det är en klubb som tidigare kanske inte haft som uttalat mål att vara med i toppen, men nu vill man verkligen upp och slåss om titeln och ta sig ut i Europa igen, det känns väldigt inspirerande.

28-åringen fortsätter:

- Det är speciella tider och val man ska göra. Jag har varit ute i Europa i många år, i vissa klubbar har man varit med och slagits om titlar och det är alltid väldigt roligt att vara i ett topplag - det blir en positiv känsla i klubben och i kroppen. Det är något jag hoppas vi kan åstadkomma här också. Allt blir väldigt mycket roligare när man är med och slåss om något positivt.

- Vi väntar vårt första barn i december också, så det kändes som ett komplett val att ta, både sportsligt och socialt.

Hur bra koll har du på laget och ligan du kommer till?

- Jag tycker jag har ganska bra koll, jag har haft många kompisar, som är danskar som jag snackat lite med, jag har sett en del matcher på Wyscout. Jag såg sista matchen innan jag kom ner och följde det lite mer cyniskt. Det passar ganska lagom med ett uppehåll här så man får lära känna gubbarna, snacka ihop sig med coachen och så. Jag tycker ändå jag har relativt bra koll, sen är det klart att det tar någon vecka att komma in i det.

Tillbaka i Skandinavien alltså. Hur Hiljemark ser tillbaka på de senaste åren i Europa, i klubbar som PSV, Palermo, Genoa, Panathinaikos och Dynamo Moskva?

- Det har varit fantastiskt. Första klivet till Holland spelade jag väldigt mycket under två och ett halvt år och var med och vann titeln. Sedan fick man vinna ett U21-EM innan man tog nästa kliv till Serie A. Väl där hade jag en väldigt fin förstasäsong, jag tror jag spelade 35 matcher under min första Serie A-säsong, det var väldigt roligt.

- Sedan var det ett halvår där det var mycket transferrykten och klubben var lite ostabil. Då bar det av till Genoa där jag hade en kort sejour i Grekland på lån med, där jag jobbade in lite speltid när Genoa bytte tränare. Bortser man från det var jag mer eller mindre ordinarie i Genoa under åren jag var där. Jag spelade 100 matcher i Serie A totalt, det var fantastiskt att få den biten.

Hiljemark fortsätter:

- Och sen ett år i Ryssland som var väldigt spännande och utmanade på sitt sätt. Ny kultur, ny liga. Jag kom till en klubb som också hade haft lite problem men som satsade nytt med ny arena och vi var många européer. Målsättningen var att vi skulle ta oss till Europaspel och de tog sig till kvalet i alla fall, det tycker jag ändå var väldigt bra. Jag kom dit efter en lång rehabsejour men spelade ganska många matcher under tiden jag var där, trots coronautbrott, uppehåll och allt möjligt. Det var väldigt spännande.

- Det känns väldigt inspirerande att få ta det här klivet nu och få komma hem och spela i en liga som jag upplever är på uppgång. Nu tog sig Midtjylland till CL-gruppspel och visade att det är möjligt. Det är en målbild som jag tror Ålborg också har, att man inom en kort tid vill befinna sig på en plats där man kan konkurrera och ta sig ut i de stora europeiska gruppspelen också.

Finns det något klubbval du ångrar under åren du varit ute i Europa?

- Nej, det skulle jag inte säga. Fotbollsvärlden är så pass speciell, det går snabbt, det är snabba puckar, man ska ta beslut. Titta tillbaka och säga att jag ångrar det… då hade man inte varit rättvis. Jag har varit i fantastiskt fina klubbar, spelat i stora ligor och vunnit titlar, fått vara med i landslaget och spelade både EM och VM. Det finns absolut ingenting jag ångrar.

Rehabsejouren som Hiljemark nämner? I januari förra året genomförde mittfältaren en höftoperation som höll honom borta från fotbollen i 160 dagar. En operation som var nödvändig.

- Jag har gjort två höftoperationer, en innan U21-EM hösten 2014 där jag tog mig tillbaka till EM på sommaren. Sedan var jag tvungen att göra en i januari i fjol. Det var väl mer ett planerat och genomtänkt beslut - för att kunna förlänga karriären ytterligare och spela på så bra nivå som möjligt. Det är klart att det aldrig är kul vara borta och behöva opereras, men det är som det är och jag känner mig fit nu och hoppas att det ska hålla i många år till. Det är sådant som ingår i jobbet lite.

- I dagsläget hämmar det mig inte alls. Jag känner mig i bra fysisk form. Uppehållet nu kom väldigt lägligt, jag får trycka på ordentligt och försöka komma tillbaka till toppform så snart som möjligt.

I somras berättade Elfsborgs klubbchef, Stefan Andreasson, för Fotbollskanalen att han visste om Hiljemarks situation då, det vill säga att han kunde bli klubblös - vilket mittfältaren även blev innan han skrev på för Ålborg.

- Vi har pratat lite så, men det har vi gjort alla år jag varit ute. Jag tycker jag har en bra relation med Stefan, säger Hiljemark.

Det var inte aktuellt att flytta tillbaka under den här sommaren?

- Vi har alltid en dialog, men jag tror inte Elfborg riktigt var där just i sommar. Det får vi ser vad det kan bli av det i framtiden. Men just nu är mitt fokus att göra mitt absolut yttersta här i Ålborg.

Vad fanns det mer för erbjudande och intresse för dig?

- Vi hade lite diskussioner med diverse klubbar, från Portugal, något från Tyskland och lite så där. Men det är som alltid i transferfönster, man pratar med vissa och får en känsla, vissa går man vidare med, sedan ramlar vissa bort. Men det här känns fantastiskt bra. Både jag och min fru tycker att det här känns väldigt inspirerande.

Hiljemarks debut för nya klubben, som tagit fem poäng på de fyra inledande matcherna, kan bli mot FC Köpenhamn borta nu på söndag. Den matchen är ett par dagar bort, det är inte mötet mellan Portugal och Sverige, den Nations League-matchen spelas i dag, onsdag.

För Hiljemarks del har det nu gått ganska exakt två år sedan han senast gjorde en landskamp för Blågult.

- Jag och Janne (Andersson, förbundskapten) och hela staben har en dialog hela tiden. Jag har ändå varit med i EM i Frankrike och i VM i Ryssland och fått speltid, vissa matcher från start och vissa från bänken. Jag hoppas att jag få spela här nere och ta mig upp i konkurrenssituationen igen.

EM sköts fram till nästa år.

- Det är absolut en målbild jag har. Men det är några månader kvar dit, nu handlar det om att komma in i det här och prestera och få fart på det.