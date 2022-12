Johnsson om tuffa sitsen i FCK - öppnar för att lämna: "Hade önskat tydligare kommunikation"

FC Köpenhamn-målvakterna Kamil Grabara och Mathew Ryan har varit i luven på varandra efter att den sistnämnde stått för en tavla i VM, vilket han blev hånad för - av sin lagkamrat. Det hela bottnade i ett tidigare uttalande från den australienska landslagsmålvakten som då menade på att han var petad i klubblaget på grund av "politiska skäl".

Duon konkurrera till vardags med varandra i den danska storstadsklubben, och tillsammans har de hållit Karl-Johan Johnsson borta från planen. Svensken fick chansen mellan stolparna när Kamil Grabara skadade sig i somras - men bara veckor senare värvades Premier League-meriterade Mathew Ryan in.

ANNONS

Johnsson, som inte vill uttala sig om "bråket" mellan kollegorna, medger att han har en tuff höst bakom sig i FCK. Däremot är det inte en allt för nedslagen målvaktsstjärna som lyfter på luren när Fotbollskanalen ringer.

- Det är som det är. Jag har tränat på. Kamil blev skadad i början av säsongen och då fick jag fyra matcher. Det kändes helt okej, framför allt med tanke på att jag inte har spelat jättemycket senaste 1,5 året. Det var kul att få lite matcher men det blev bara fyra. För sen hämtades ju Mathew in, säger Johnsson till Fotbollskanalen.

- När jag såg att Mathew var på väg in tänkte jag direkt att: "Oj, han kommer inte hit för att sitta på bänken". Och så blev det ju inte heller. Jag har fått kriga på och Mathew har gjort det väldigt bra, så det är inte så mycket att säga om. Jag har svårt att se att det är större konkurrens på målvaktspositionen i någon annan skandinavisk klubb än vad vi har.

ANNONS

Han fortsätter:

- Samtidigt är det kul att träna. Både Kamil och "Matty" är sjukt duktiga. Det är riktigt bra kvalitet på träningarna vilket ger ganska mycket, även om man saknar att spela.

Köper du att det har blivit skralt med speltid eller tycker du att du har blivit orättvist behandlad?

- Inte orättvist behandlad, men jag skulle gärna velat haft tydligare kommunikation. När de (FCK) tog in Mathew hade de kunnat säga "vi tycker inte att du har hållit nivån senaste tiden och därför kommer vi ta in en målvakt som ska stå i stället för dig", men de gjorde de inte.

Hur ser du på att FCK tog in en ersättare av Ryans kaliber när du redan fanns i klubben?

- Så klart förstår jag att de vill ha en back up. Klubben hade pratat med mig tidigare och sagt att jag var en fantastisk back up och skulle få spela om det händer något med Kamil, och när det väl gjorde det trodde jag att de skulle ta in en back up till mig. När Kamil blev skadad sa dem direkt till mig att de ville ha in en keeper till, så det visste jag. Men jag visste inte att det skulle bli någon som Ryan. Samtidigt vill jag vara tydlig med att det inte är några "hard feelings" från min sida.

ANNONS

1,5 år utan kontinuerlig speltid, vad gör det med dig?

- Alltså, man vill alltid spela så mycket som möjligt. Men jag vet hur situationen ser ut, Kamil var helt outstanding förra säsongen så det var inte så mycket att säga om. Han slog flera rekord. Egentligen har jag bara tränat på, hållit igång och sett till att vara redo när det händer något.

Karl-Johan Johnssons kontrakt med FCK sträcker sig till i sommar, vilket betyder att han är fri att skriva på för en ny klubb och ansluta som bosman efter säsongen. 32-åringen öppnar dock för att en flytt kan bli aktuell redan i januari.

Men det är mycket som ska klaffa för att det ska bli av.

- Vi får se vad som händer. Jag har haft ett snack med klubben och om det skulle komma något intressant för både mig och klubben tar vi ställning till det då. De kommer inte att göra det svårt för mig om det kommer något som passar, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Sen har jag inte spelat jättemycket senaste åren så mitt värde är nog inte jättehögt just nu, så de kan inte heller begära något för mig. Annars får de bli något till sommaren i stället. Då får jag försöka att hålla ut. Sen får man se vad som händer med Mathew och Kamil också, hur länge de stannar kvar.

Vad känner du själv, vill du byta klubb redan i januari?

- Det är jättesvårt att säga. Vi trivs så bra i Köpenhamn med barnen i skola och förskola, vi har nära hem och jag trivs sjukt bra i klubben även om jag inte har fått spela så mycket. Det är mycket som ska klaffa familjemässigt, inte bara fotbollsmässigt. Man har inte bara sig själv att tänka på längre.

Skulle det till och med vara aktuellt att förlänga med FCK om det blir en öppning?

- Nja, jag vet inte. Jag tror inte det. Det hade varit kul att testa något nytt. Jag fyller 33 i januari och känner att jag har mer fotboll i mig, så jag vill försöka spela så mycket matcher som möjligt. Kroppen känns bra. Det är väl först när man är 38 jag kan tänka mig att vara uttalad back up i en klubb och vara i den situationen jag är i nu. Men den rollen har kommit lite för tidigt för mig.

ANNONS

Vad blickar du mot i så fall - är det utomlands eller hem till allsvenskan?

- Jättesvårt att säga också med allting, att jag inte har fått spela så mycket. Fortsätter det så fram till i sommar har jag knappt spelat på två säsonger. Så det är svårt att veta vad (vilka alternativ) som kommer att finnas. Men då går jag gratis, i och för sig. Det är svårt att svara på. Vi vill gärna försöka bo kvar utomlands, om det är möjligt, i alla fall.

Karl-Johan Johnsson har spelat i FCK sedan 2019. Tidigare har han även representerat Halmstads BK, NEC Nijmegen, Randers och Guingamp.

På meritlistan finns nio landskamper för Sverige.