Klart: Danska ligan inför VAR: "Vi måste våga ta täten"

Det danska förbundet har beslutat sig för att införa VAR, video assistant referee, i ligaspelet med start 2020. Det skriver DBU på sin hemsida under söndagen.

Förbundet skriver att videoteknologin inom fotbollen har kommit för att stanna.

- Det här beslutet sänder en tydlig signal till våra duktiga domare att vi vill hjälpa till att utbilda dem för att nå högsta möjliga nivå, till exempel Champions League, säger Michael Johansen, chef i förbundets domargrupp.

Danmark blir det första skandinaviska landet som inför VAR. Sedan tidigare finns det bland annat implementerat i Serie A och La Liga och det användes under förra årets VM för herrar i Ryssland. Dessutom används det just nu under det pågående VM-slutspelet för damer, i Frankrike.

- Vi måste våga ta täten i utvecklingen av fotbollen, oavsett om det gäller spelare, ledare, klubbar eller domare. Vi gör det med VAR som i det långa perspektivet kommer att vara till gagn för både klubbar och domare, säger Claus Thomsen, direktör i Divisionsföreningen (motsvarigheten till Svensk Elitfotboll i Sverige).

I Sverige så håller just nu elitklubbarnas intresseorganisation Sef, på med en utredning kring VAR. Den presenteras under hösten.

- Vi har ett uppdrag på att titta på vad VAR skulle innebära, om vi vill ha det och i så fall hur vi vill ha det. Det är ju bara att konstatera att det blivit en verklighet där ute och till slut kanske vi kan hamna i ett läge där vi inte får spela Europa-matcher hemma om vi inte har VAR-utrustning på arenorna och våra domare kanske inte kan få internationella uppdrag och så vidare. Vare sig man gillar det här eller inte så är det här något man definitivt får förhålla sig till, sa Sef:s generalsekreterare Mats Enquist till Fotbollskanalen för drygt en vecka sedan.