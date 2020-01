Lange slet av korsbandet i HIF – avslutar nu karriären: ”Kroppen har sagt stopp”

Jesper Lange skadade korsbandet i Helsingborgs IF 2017. Tre knäoperationer senare väljer han att avsluta karriären. ”Kroppen har sagt stopp” skriver han själv på Facebook.

Helsingborgs IF förstärkte under sommaren 2016 med den då 30-årige danske anfallaren Jesper Lange. Ett drygt år senare, 1 augusti 2017, slet han av korsbandet.

Efter en lång rehab och totalt tre knäoperationer väljer Lange nu att avsluta karriären.

”I en huvudduell med Helsingborgs IF landade jag skevt och korsbandet gick av – efter tre operationer och olika rehabiliteringskurer har kroppen nu sagt stopp. En olycklig utgång, eftersom huvudet inte helt har varit med på kroppens signaler” skriver han själv på Facebook, enligt Tipsbladet.

”Med det sagt är jag extremt stolt och tacksam när jag ser tillbaka på en karriär som har gett mig några fantastiskt upplevelser och vänskap för livet”.

Förutom tiden i HIF spelade Lange även i Odense, Esbjerg och Århus under karriären, som avslutades i danska division 2-klubbarna Ringkøbing och Middelfart Boldklub. Under 2019 spelade anfallaren bara 54 minuter i Middelfart, efter att han gjorde fem mål på 13 matcher under 2018 för Ringkøbing.