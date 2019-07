Mellberg om nya klubbvalet - backas upp fastighetsmoguls förmögenhet: "Det finns möjligheter"

Olof Mellberg är snart tillbaka på tränarbänken igen. På måndagen presenterades BP:s tidigare succétränare som ny manager för Köpenhamnsklubben Fremad Amager, som till vardags håller till i den danska andraligan. Väl där kommer han att återförenas med sin gamla vapendragare från BP-tiden, Azrudin Valentic.

Han kommer till en klubb som på drygt trettio gått i konkurs tre gånger, senast 2009. Vid det senaste tillfället var det under klubbnamnet "FC Amager", som bildats ur en sammanslagning av tre olika klubbar. Men inte heller i form av den organisationsvarianten lyckades klubben undvika ett minus på sista raden.

På sin hemsida skriver klubben att äventyret började bra, men att det fick ett abrupt slut.

"Sedan gick det riktigt galet av en ganska enkel orsak: man hade använt mer pengar än vad man hade och efter åtta månader slutade äventyret med Fremad Amagers bidrag till samma års finanskris: konkurs och tvångsdegradering till Köpenhamnsserien."

Nu är premisserna annorlunda. Sedan i fjol ägs klubben nämligen av bostadsmogulen Jerome Solamitos konsortium SCP Waterfront. Monegasken är bland annat direktör i "Solamito Properties" som enligt danska Zetland, som nyligen gjorde ett större porträtt på klubben, "… har en omfattande portfölj av villor och lägenheter på franska rivieran och dessutom fastigheter i Dubai och New York". På bolagets hemsida går också att kika närmare på en rad exklusiva bostäder i Monaco som bolaget har till salu.

Pengar finns - och redan i fjol kom ett välkommet tillskott på nära 17 miljoner svenska kronor till kassan, för att täcka klubbens rejäla underskott.

I en intervju med danska Min By tidigare i år förklarade Solamito sina planer, för klubben som i fjol slutade femma i den danska andraligan.

- Tanken är att utnyttja Fremad Amagers stora potential. Klubben hör till en högre hylla än vad den befinner sig på i dag. Vi ska hjälpa till att utnyttja den här potentialen. Vi vill skapa ett storlag på Amager. Förutsättningsmässigt ser vi stora möjligheter i att låta Fremad Amager vara en plattform för utveckling av spelare som vi vill kunna sälja vidare till ännu större klubbar i Europa. Vi är medvetna om att det krävs tid och pengar, men vi har båda delarna och vi är fast beslutna att lyckas med det.

På frågan om hur mycket pengar de planerat att investera, svarade Solamito:

- Vi har lagt fram en plan som vi följer och den betyder att vi under de första åren kommer att investera tvåsiffriga miljonbelopp i danska kronor. Då tror vi att ekonomin har lyfts så mycket att vi inte behöver göra fler investeringar.

Det var också via Solamitos nära samarbetspartners, svenska scoutingbyrån Lucid Sports, som den tidigare sportchefen, ryssen Timur Daguev hämtades. Nu är dock inte Daguev kvar i rollen, han lämnade jobbet för bara några veckor sedan, vilket öppnar för större ansvar för Olof Mellberg. Tanken är att upplägget ska vara liknande som det i Brommapojkarna.

- Det kommer att påminna väldigt mycket om hur vi jobbade i BP. Det kommer att falla sig väldigt naturligt för mig och "Valli" i vårt sätt att jobba. Det kommer inte se så annorlunda ut mot vad vi gjorde i BP. Klubben har ingen sportchef, man hade det under förra året men han är inte kvar i den rollen. Jag pratar direkt med ledningen vilket gör att det också blir naturligt med en managerroll på pappret, förklarar Mellberg för Fotbollskanalen.

Olof Mellberg säger att han fått ett väldigt bra intryck av klubben så här långt, även om han inte haft så mycket personlig kontakt med den nye ägaren.

- Honom (Solamito) har jag personligen inte haft så mycket kontakt med utan det är andra i ledningen som jag har haft mest kontakt med. Och det har varit positiva intryck än så länge. Det känns som att klubben vill bygga vidare på den positiva utveckling som var under förra året. Det är positiva intryck av klubben över huvud taget. Bara bra kontakter än så länge.

Mellberg är förstås medveten om den kapitalstarka uppbackningen som klubben har i ryggen - men tonar ner den stundande satsningen för att ta sig tillbaka till högsta serien, i vilken Fremad Amager spelade senast 1994.

- Jo, det finns nog möjligheter, tror jag, att förstärka. Det finns det säkert. Men vi ska försöka att vara noggranna och verkligen se till behov. Det blir nog inga otroligt stora förändringar, det tror jag inte. Vi har en relativt stor trupp redan och har kunnat behålla allt som vi velat behålla från förra säsongen, i stort sett, och ska försöka bygga vidare på det. Det blir ingen hysterisk resurssatsning direkt.

Att det finns stor potential i klubben var dock en av faktorerna som fick honom att välja den danska andraligan.

- Det var flera orsaker egentligen. Men jag har följt dem i och med att min assisterande från BP, "Valli" (Valentic var huvudtränare förra säsongen red anm), har haft dem ett år nu. Jag har haft ganska bra koll på dem i och med det. Både sett dem spela och haft en del kontakt med "Valli". Det känns som att klubben vill ta fler steg nu och bygga vidare på det här och fortsätta att utvecklas. Jag känner att det finns möjligheter och potential i klubben att göra ett bra jobb helt enkelt.

Du var het när du gjort det så väldigt bra i BP, och ni tog er upp i allsvenskan under din ledning. Om man sagt för ett par år sedan att du skulle ta över ett lag i danska andraligan så hade man kanske inte trott det riktigt?

- Nej, jag vet inte… Man vet aldrig. Tränarbranschen är tuff också och det är ganska få jobb på väldigt många tränare. Det är klart att de flesta klubbarna i Sverige kände till det bra arbete vi gjorde i BP, inte bara resultatmässigt utan även i arbetssätt och det är klart att det blir förfrågningar i och med det. Men över en lite längre period i svensk fotboll så har det inte varit så stor omsättning på tränare. Plus att jag när jag slutade i BP inte hade utbildningen, jag hade inte påbörjat den än. Jag tog ett beslut hyfsat tidigt då att det skulle mycket till om jag skulle hoppa på något precis med en gång. Det känns bra att ha haft den här perioden och laddat batterierna och nu hoppa på tåget igen.

De första intrycken av Köpenhamnsklubbens organisation har andats professionalism, förklarar han. Och på plan har han redan en första bild av förutsättningarna.

- Jag har en ganska bra bild tycker jag, utifrån det jag har sett på video. Men jag vill inte vara för bestämd ändå i mina uppfattningar. Jag vet av erfarenhet att när man börjar jobba med spelarna så får man en mycket bättre bild. Men bilden är bra - det är väldig bra runtomkring med coachingstaben och bra folk i klubben som så klart är otroligt viktigt. Det är viktigt att känna att det finns förutsättningar att jobba professionellt, att man inte behöver lägga för mycket tid på saker som inte har med fotbollen att göra. Här känns det att de möjligheterna finns, vilket jag även kände i BP. Sedan är det spännande med en ny serie som jag behöver lära känna också och behöver spendera en hel del tid på - att scouta och lära känna motståndarlagen.

Ja, Olof Mellberg var hett stoff efter att han lett BP genom två raka seriesegrar och tagit upp laget till allsvenskan. Men även att han av SvFF fick dispens för att leda laget i allsvenskan, trots att han inte påbörjat den högsta delen av förbundets tränarutbildning vilket egentligen är ett krav, så hoppade han av.

Två nyttiga år, förklarar han.

- Jag har upplevt det ganska bra, jag tror att det har många bra aspekter att vara borta från det ett litet tag - men det är klart att det inte ska gå för långt tid. Jag har känt sista tiden att det har varit läge att börja jobba igen helt enkelt. Jag har även fortsatt min Pro-utbildning så jag har haft en del med det. Sedan har jag sett mycket fotboll på alla möjliga nivåer och man lär sig mycket av det också. Nu går man in i bubblan igen för att verkligen fokusera på oss och det motstånd vi möter. Det är klart att det är det bästa, när man jobbar, men samtidigt finns det utvecklande aspekter också kring att ha en period när man inte jobbar, säger Mellberg, som blir helt klar med sin utbildning nästa år.

Har det varit mycket förfrågningar under den här perioden som du tackat nej till?

- Det har varit en del förfrågningar, det har det. På lite olika stadie men inget som jag vill gå in på närmare, med respekt för den som nu tränar de lagen.

Det var snack om både Blåvitt och Malmö FF men jag misstänker att du inte vill gå in på det, baserat på ditt förra svar?

- Nej, precis. Med respekt för de som till slut får jobben så tycker jag att det är bättre att inte gå in i detalj på de förfrågningarna.

Går du in det med tanken om att det ska bli långsiktigt jobb eller ser du det som ett sätt att studsa tillbaka till större uppdrag?

- Jag har inte tänkt så mycket längre än den här säsongen egentligen. Jag vill göra det så bra som möjligt under säsongen som vi har framför oss. Så mycket längre har jag inte tänkt. Det handlar om att jag så snabbt som möjligt ska sätta mig in i allt det här och göra det bästa av det, helt enkelt. Sedan får vi se vad som händer.

- Det känns bra, det gör det. Det ska bli spännande.