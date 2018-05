Nilssons Silkeborg ramlade ur danska Superligan

Bröndbys svenske anfallare Gustaf Nilsson, 21, var under den gångna säsongen utlånad från den danska storklubben till seriekonkurrenten Silkeborg i danska Superligan. Svensken var under stora delar av säsongen ordinarie startman, men blev under våren petad i ett par matcher, däribland i finalförlusten mot hans Bröndby i danska cupen.

Men i dagens andra play off-möte med Esbjerg, så spelade han åter från start för Silkeborgs överlevnad i den danska högstaligan. Laget vann det första mötet med 1-0 efter mål av Nilsson, men föll i dag med 3-0 och ramlade därmed ur högstaligan.

Nilsson behöver dock inte följa med Silkeborg ner till andraligan, då han nu återvänder till Bröndby, där han har kontrakt fram till den sista juni 2020. Nilsson stod under den gångna säsongen för 14 mål på 39 matcher i alla turneringar.

Värre är det för tidigare Hammarby-anfallaren Alex, tidigare AIK-mittfältaren Ibrahim Moro och tidigare Malmö-yttern Vladimir Rogic, som kan få följa med laget ner i seriesystemet till nästa säsong.