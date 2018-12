Nordsjälland-ägaren slår ifrån sig alla anklagelser om felbehandling av akademi-spelare: "Helt osanna"

Politiken, som är en av de medier som tagit del av dokument från visselblåsarsajten Football Leaks, har uppgett att Manchester City helt gratis kan värva spelarna från Nordsjällands afrikanska ungdomsakademi Right to Dream. Det efter att Nordsjällands, och Right to Dreams ägare Tom Vernon tecknat ett hemligt avtal med klubben.

Enligt BT, som hänvisar till danska uppgifter, så sätter klubbarna sina egna intressen framför ungdomarna och att det bland annat förekommit att spelare blivit felbehandlade i ungdomsakdemin. Men Tim Vernon, som är ägare både för Nordsjälland och Right to Dream, menar att alla anklagelser är falska och att det är ett ghananskt nätverk som ligger bakom alltihop.

- Dessa påståenden om felbehandling av våra akademi-spelare är helt osanna. Och de är helt utan kontext. Det har blivit rapporterat till relevanta myndigheter som får efterforska saken, säger ahn enligt BT.

Enligt Vernon hotas Right to Dream ständigt av ghananska fotbollsgangstrar som gör allt för att förstöra akademin och att det är nätverket som ligger bakom anklagelserna.

- Den här gruppen har lyckats med att manipulera ungdomar för att konstruera sensationella berättelser som är falska, säger han enligt Ekstrabladet.

Enligt Vernon syftar nätverket - som han uppger leds av en klubb, en agent, en självutnämnd journalist och en representant i det ghananska fotbollsförbundet - till att stänga ned Right to Dream så att nätverket i sin tur kan tjäna grova pengar.

- De ser möjligheten att göra snabba pengar. De har köpt rättigheter till barn för att kunna kontrollera dem, säger Vernon.