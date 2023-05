Nygren om titelchanserna - och speltiden: "Det säger väl sig självt"

Förre IFK Göteborg-forwarden Benjamin Nygren, 21, anslöt för lite mer än ett år sedan till Nordsjælland från Genk - efter att ha varit på lån hos Heerenveen i ett och ett halvt år.

När Nygren kom blev det sedermera spel i den danska nedflyttningsserien, men under den här säsongen har Nordsjælland lyft ordentligt och slåss nu om guldet med FC Köpenhamn i Superligan.

Nygren har samtidigt inte varit ordinarie under den här säsongen, då han inte startat i någon ligamatch, utan i stället hoppat in i 20 ligamatcher, samt fått starta i flera cupmatcher.

21-åringen berättar nu att han såklart helst hade velat få mer speltid under säsongen.

- Jag har hoppat in i nästan varje match och jag fokuserar på det jag kan påverka. Jag försöker träna så bra som möjligt, vilket jag tycker att jag har gjort, och jag tycker att jag har varit väldigt bra under träningar. Sedan är det tråkigt att jag inte har fått mer speltid än vad jag fått, men jag kan bara påverka det jag kan göra, vara professionell, stötta laget och göra det så bra som möjligt under träningar och när jag får hoppa in. Jag tycker att jag gjort väldigt många bra inhopp, men det är tråkigt att jag inte spelat mer, säger forwarden till Fotbollskanalen.

Vad har du fått för förklaring av din coach?

- Ja, de tror ju på andra spelare mer, det säger väl sig självt. Sedan har vi gjort det rätt bra, så då byter man ofta inte. Det är så det fungerar. Jag vet inte om det är något så konkret som de sagt till mig.

Hur har det varit mentalt att inte få starta, samtidigt som laget gått bra i ligan?

- När man är i ett lag vill man vara tongivande, spela så många minuter som möjligt och vara en stor orsak till att laget går bra. När man är på bänken kan man tillföra mycket, men man spelar inte lika mycket som de som startar. Då försöker man tillföra så mycket man kan till laget och göra sin del, som att komma in och stänga matcher när vi leder för att vi ska vinna, säger han och fortsätter:

- Om det är lika eller vi ligger under försöker man också göra sin del, så att laget tar så många poäng som möjligt. Även om man är på bänken vill man att laget går så bra som möjligt, och vi alla vill vinna ligan och cupen oavsett om vi startar eller är på bänken. Om man är på bänken försöker man stötta laget så mycket som möjligt, säger forwarden.

Nygren är vidare nöjd med Nordsjællands säsong. Nordsjælland är just nu på andra plats med två poäng upp till FCK i serieledning, och ställs under torsdagskvällen mot huvudstadsklubben i semifinalretur i cupen, där Nygrens lag har med sig en 3-2-seger från första semifinalmötet.

- För laget har det varit en bra säsong än så länge. Vi ligger tvåa i ligan, slåss om guldet och är i semifinal i cupen. Vi leder även dubbelmötet i semin med ett mål, så vi har en bra chans att nå final i cupen. Även om vi inte har gjort det jättebra i de senaste matcherna i ligan, så är vi med och slåss om det och det kommer nog bli rätt tätt, så det har varit en bra säsong för laget.

Vad tror du om era chanser att vinna cupen och ligan?

- Jag vill gå för båda. Vi leder med ett mål inför mötet på Parken i morgon, så vi har absolut en väldigt bra chans att gå vidare. Sedan vet vi att FCK är bra på Parken och har ett otroligt stöd från publiken, så det blir väldigt kul att spela. Vi tror och hoppas på att gå vidare. I ligan är vi två poäng efter med fem matcher kvar, så det ligger lite i våra händer. Vi behöver steppa upp och vinna våra matcher.

Nygren har i dagsläget kontrakt med Nordsjælland över 2025, och vill inte prata så mycket om sina tankar inför sommarens transferfönster.

- Det får vi se. Jag har inte så mycket mer att säga, säger han.

Vad tänker du?

- Just nu är jag fokuserad på att försöka vinna ligan och cupen med Nordsjælland, sen får vi se vad som händer i sommar.

Nygren följer samtidigt sin tidigare klubb IFK Göteborg, som fått en tuff start på säsongen med en poäng efter fem omgångar i allsvenskan. Han hoppas på ett lyft framöver.

- Det är väl inte som man hade hoppats på. En poäng är en poäng (mot IFK Norrköping), så det är bättre än noll, men de behöver börja vinna matcher, så jag hoppas att de kan vända på situationen.