Officiellt: Carljohan Eriksson återvänder till nordisk fotboll – klar för Nordsjälland

Carljohan Eriksson stod för en succéartad säsong 2021 och blev utsedd till ”årets målvakt” i allsvenskan. Den finske landslagsmannen höll bland annat nollan i 792 minuter för Mjällby AIF och var 16 minuter ifrån att slå Håkan Svenssons rekord på 808 minuter.

Den nu 27-årige målvaktens kontrakt gick ut efter den säsongen, och han valde då att lämna Mjällby och allsvenskan för Skottland och Dundee United.

Men nu är Eriksson tillbaka i nordisk fotboll. Under söndagen bekräftar den danska serieledaren FC Nordsjälland att man lånar in 27-åringen från Dundee under resten av säsongen.

- Jag är glad för flytten och spänd på resten av säsongen. Jag vet litegrann om FC Nordsjälland, men jag ser givetvis fram emot att lära mig klubben ännu bättre. Jag har bara hört goda saker, det är en klubb som är känd för sin talangutveckling och trots att jag inte är så ung längre så intresserar det mig för det känns som en plats där man utvecklas mycket, säger Eriksson till klubbens hemsida.

Eriksson har noterats för nio framträdanden i skotska ligan i år, där han hållit nollan tre gånger.