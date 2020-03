Officiellt: Danska ligan stoppas i två veckor

Divisionsforeningen, som representerar alla fotbollsklubbar i Danmark för herrar, meddelar i ett pressmeddelande under torsdagen att de stoppar all fotboll under de kommande två veckorna till följd av coronaviruset. Ligorna som kommer att stoppas är de tre högst rankade i landet.

I går onsdag, höll Danmarks statsminister, Mette Fredriksen, presskonferens med anledningen av spridningen av viruset. Där nämnde Fredriksen att flera åtgärder kommer att vidtas, bland annat att skolor kommer stängas, något som sedermera blev officiellt under torsdagen.

Med tanke på åtgärderna som nu vidtas har alltså även Divisionsforeningen beslutat att stoppa allt spel i de tre högsta ligorna de kommande två veckorna. Det börjar gälla redan i dag, torsdag, vilket betyder att kvällens möte mellan AGF och Randers inte kommer att spelas.

"Exakt vad det här kommer få för betydelse för våra turneringar kommer vi undersöka under den närmaste tiden. Här och nu handlar det först och främst om att reagera på regeringens vädjan och säkra att, vi i dansk fotboll, gör vad vi kan för att minska risken för smittspridningen. Vad det här rent praktiskt kommer att innebära, med de uppskjutna matcherna och för resten av säsongen, kommer vi meddela när vi vet mer", skriver Divisionsforeningen i ett pressmeddelande.