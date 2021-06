Officiellt: FCK värvar svensk målvaktstalang från United

Under förra veckan meddelade FC Köpenhamn att den 18-årige målvakten Johan Guadagno skulle provträna med laget. Nu går den danska huvudstadsklubben ut med att man värvar Guadagno från Manchester United med ett kontrakt skrivet på tre år.

Guadagno blir därmed lagkamrat med den svenske landslagsmålvakten Karl-Johan Johnsson i FCK.

- Efter att vi sagt farväl till Stephan Andersen har vi letat efter en ung och talangfull målvakt som kan komplettera Sten (Grytebust) och Kalle (Karl-Johan Johnsson) i målvaktsuppsättningen, säger FCK:s sportchef Peter Christiansen i en kommentar på klubbens hemsida.

Guadagno själv är glad över flytten.

- Det har varit en bra vecka och jag har sett att nivån på träningarna är hög. Det har varit en bra erfarenhet. Jag ser fram emot att vara en del av en utvecklande miljö där jag kan lära mig av skickliga målvakter som Sten Grytebust och Kalle Johnsson, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Guadagno har en bakgrund i Brommapojkarna, som han lämnade för Manchester United 2019.

