Sena löner och avhopp - förre Bajen-talangen om turbulensen i Danmark: "Inte den roligaste sitsen"

Tidigare Hammarby-talangen Dusan Jajic, 22, håller numera till i danska Vendsyssel, som just nu kämpar för överlevnad i den danska andraligan. Jajic har fått gott om speltid under säsongen, men under senaste veckan har det varit turbulent i klubben utanför planen.

I torsdags fick inte klubbens anställda, inklusive spelarna, sin lön utbetald för april månad, och i fredags avgick klubbens vd Jacob Andersen från sin post. Andersen har tidigare även varit majoritetsägare i klubben och har en plats i styrelsen.

- Som styrelseledamot måste jag beklaga att det här felet har skett med den uteblivna lönen. Det har jag gjort tydligt för majoritetsägaren. Sådant här är helt oacceptabelt. Det är mycket odanskt och "ovendsysselskt". Jag har drivit på för att få en garanti om att pengarna kommer, och det har de lovat, sa han till Nordjyske.

Den schweiziske ägaren Ahmet Schaefer, som tidigare har varit assistent till förre Fifa-presidenten Sepp Blatter och som i fjol blev majoritetsägare i klubben genom sitt bolag Core Sports Capital, gick samtidigt ut och förklarade agerandet med att klubben inte fått corona-kompensation, men lovade också att de anställdas löner skulle betalas ut. Han bad även om ursäkt och sa att de kommer att övervinna krisen.

Vendsyssel presenterade nyligen schweizaren Joel Haefliger, även anställd hos Core Sports Capital, som ny tillfällig vd i klubben, och i måndags kom besked om att spelarna fått sina löner. Däremot är frågan fortfarande hur det blir framöver?

Danska Nordjyske spår att ägaren Ahmet Schaefer nu är på väg att kasta in handduken, då han i februari sa att han kan komma att lämna Vendsyssel, som senast spelade i Superligan under 2018/2019, om det blir nedflyttning till den danska tredjeligan.

- I tredjeligan får du nästan inga tv-pengar, och det skulle innebära att vi till stor del skulle behöva finansiera klubben från egen ficka. För att vara ärlig driver vi ett företag, och även om vi är väldigt passionerade för fotbollen, så kommer vi inte att betala hela festen för underhållningens skull. Då kan vi mycket väl bli tvungna att ta konsekvensen, med hänsyn till vår samlade allians som inkluderar våra klubbar i Österrike och Frankrike, och skära av den svaga länken i ekosystemet, sa Schaefer då.

Dusan Jajic berättar i sin tur att han inte har så bra koll på det som händer i klubben.

- Jag vet faktiskt inte så mycket om det. Det är något du får ta upp med klubben. De har koll på det mer. Jag är där för att spela fotboll och det är det som är mitt jobb, säger han till Fotbollskanalen.

Jajic berättar dock att spelarna har fått hjälp av det danska spelarfacket.

- De ska hjälpa spelarna och stå bakom spelarna i alla lägen, så de var och pratade med oss och vi hade ett samtal om det. Det är bra, säger han.

Är det jobbigt att det är turbulent?

- För min del tycker jag inte att det är så värst jobbigt. Det är så det är i fotbollen. Man måste vara med på allt och kunna prestera i alla situationer. Jag tänker därmed inte så mycket på det. Jag tänker på att gå ut och spela och göra det så bra som möjligt.

Pratar ni något om det i laget?

- Ja, man har ju alltid samtal i laget och spelarna försöker alltid prata så mycket som möjligt om allt som händer i och runt klubben. Vi pratar om allt möjligt, så det är en självklarhet, säger han och fortsätter:

- De får göra sitt och vi får göra vårt. Det är lite så det är i fotbollen. Det är i slutet av säsongen och vi måste vinna matcherna, som vi har kvar, för att stanna kvar. Sedan får vi se hur det blir efter det, men det är inte den roligaste sitsen att vara i som spelare.

Har, ni spelare, fått höra något om hur hur det ser ut för klubben inför framtiden?

- Det är svårt för mig att säga, då jag inte har koll på hur klubben sköter det ekonomiska. Det är en lite större fråga, så det är bättre att ta det med styrelsen. Så länge jag är kvar i Vendsyssel kommer jag att göra allt för att vinna matcher, göra det bästa jag kan och för att hjälpa klubben på det sättet.

Jajic har i dagsläget kontrakt till sommaren 2023 och vet ännu inte hur det blir för hans del efter säsongen. Han vill fokusera på de sista matcherna.

- Vi får se vad som händer nu och hur det blir. Jag tänker på framtiden och hur jag ska göra med nästa steg, men vi får se hur det blir.

Vendsyssel är just nu nästjumbo i andraligan och riskerar nedflyttning med fem matcher kvar av säsongen. Jajic vill hjälpa laget till ett nytt kontrakt.

- Det är viktiga matcher som vi måste klara och det är finaler. Det är de sista finalerna vi har kvar för att stanna kvar, så det är bara att gasa och köra, säger han och fortsätter:

- Det har inte varit en jättebra säsong. Det har varit knackigt nästan hela säsongen. Det har varit uppförsbackar, då vi haft många skador och spelare som inte kunnat spela. Det har inte varit den säsongen vi hade hoppats på.

Jajic har dock varit ordinarie under säsongen och är nöjd med att ha fått mycket speltid.

- Jag var skadebenägen en period i början av säsongen, men sedan dess har jag spelat väldigt mycket. Jag känner att jag har blivit mycket starkare i duellspelet och byggd som spelare i den fasen. Sedan är det inte världens enklaste jobb att göra bra ifrån sig när det går knackigt för laget. Det har inte gått som jag vill till hundra procent, men jag tycker fortfarande att jag har gjort ett bra jobb och jag kommer att fortsätta kämpa på nu i slutet av säsongen.

Vendsyssel ställs härnäst mot Skive borta under torsdagskvällen i den danska andraligan. Jajic är den här säsongen noterad för 18 framträdanden i Danmark.