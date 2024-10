Skandalscener i Köpenhamnsderbyt

Under söndagen ställdes Brøndby och FCK i ett Köpenhamnsderby och avspark var satt till lunchtid, 12.00. Det var den förstnämnda klubben som var hemmalag.

Men före matchen var igång utbröt tumult.

Bold.dk rapporterar att Brøndby-anhängare rusade mot bortasektionen och det blev startskottet på en skandal. Pyrotekniska pjäser kastade mot den ena sektionen och svaret blev att bengalerna sulades tillbaka i motsatt riktning, så kallas "bengaltennis".

Efter stunds kalabalik kunde sedan polis kliva in och formera en barrikad melan sektionerna, enligt bold.dk.

"Det är otroligt hur många våldsamma dårar som är redo att ödelägga fotbollens glädje. Oacceptabelt och obegripligt. När jag är tillbaka från föräldraledighet ska jag ta ett allvarligt samtal med klubbarna och DBU (danska fotbollsförbundet, reds. anm). Det här kan inte fortsätta", skriver danske kulturministern Jakob Engel-Schmidt på X.

Även utanför arenan och inför matcher har det varit stökigt, rapporterar danska medier.

FCK meddelade att avsparkstiden flyttades fram till 12.15 och på utsatt tid drog mötet igång.

Derbyna mellan Brøndby och FCK har omgärdats av flera skandaler de senaste åren och den danske justitieministern Peter Hummelgaard hävdat tidigare i höstas att matcherna kan komma att spelas utan publik framöver.

Hvor er det ligegyldigt at skulle se bold … aflys for guds skyld bare … og det gælder for en god orden skyld ALLE #fcklive #brøndby #sldk pic.twitter.com/PPbf4tw4TL