Stukade foten senast - drömmer nu om revansch i Blågult: "Hoppas bara inte göra det igen"

Simon Tibbling, 25, åkte i mitten av augusti på en stressfraktur i ena foten och gjorde först i mitten av november comeback med ett inhopp mot Esbjerg i danska Superligan. Bröndby-svensken är nu nyligen hemkommen från ett träningsmöte med Union Berlin i Tyskland och är glad över att äntligen vara tillbaka i spel.

- Det är jättehärligt, fantastiskt. Det var oerhört jobbigt att vara borta så tidigt på säsongen och missa många matcher. Det är verkligen super och jättehärligt att vara tillbaka, att få känna på bollen och spela igen, säger han till Fotbollskanalen.

Formen är därmed ännu inte riktigt där, men den är på gång igen.

- Den är uppåtgående. När man har varit borta så här länge som jag har varit tar det lite tid med matcher. Det var därmed en bra match att spela nu i Tyskland. Det går bra att träna och jag har kommit in i träningsrytmen väldigt bra, men nu gäller det att komma in i det så snabbt som möjligt med matcher. Jag gjorde ett inhopp för två veckor sedan och spelade sedan en reservlagsmatch, men jag behöver matcher i Superligan för att känna av den nivån. Det är där man kan se var man är någonstans. Jag hoppas på att komma in i Superliga-tempot så fort som möjligt, säger han.

Till helgen väntar dessutom ett tufft derbymöte med FC Köpenhamn. Tibbling ser fram emot matchen, men vet inte om han kommer att få starta matchen.

- Det är spännande, en otroligt rolig match. De här matcherna betyder ju något extra och det är otroliga upplevelser med fantastisk inramning och härligt tryck på läktarna. Det är bara otroligt stort och kul, säger han och fortsätter:

- Det är klart att man alltid själv tycker att man är redo, men nu har laget gjort det bra också. Jag försöker ta mig in i laget igen och är rent fysiskt klar för att starta, men sedan ska man ju också ha bevisat att man förtjänar det. Jag har inte haft så mycket tid på mig att visa upp mig och laget är även inne i en bra period. Det får ta den tiden det tar, det handlar om att göra det bra på träningar och ta de minuterna man får. Jag hoppas i varje fall spela i de sista matcherna.

En dröm för mittfältaren är också den kommande januariturnén med svenska landslaget under vinteruppehållet i danska ligan. Tibbling blev i fjol uttagen och fick göra A-landslagsdebeut mot Finland, men skadade sig direkt.

- Ja, det var jätttråkigt att jag stukade foten efter fem minuter. Det var tufft och nu blev jag skadad igen i augusti. Då har man inte tänkt på det så mycket och i stället lagt fokus på att komma tillbaka. Nu när jag är tillbaka och då hoppas man såklart på att komma med där, men sedan har jag heller inte spelat så mycket, så jag vet inte om jag har gjort tillräckligt mycket för att kvalificera mig, men man kan drömma om att vara med. Jag hoppas på att göra det bra i de sista matcherna och att Janne (Andersson, förbundskapten) lägger märke till det. Det är svårt att tänka på det när man har varit skadad, men jag drömmer om det.

Det vore kanske skönt att ta revansch för skadan i vintras?

- Ja, det hade varit kul att få visa upp sig på riktigt. Jag var där för första gången då och ville visa upp mig, men stukade foten efter fem minuter. Det är inte optimalt när man ska visa upp sig, men jag ser fram emot det. Jag hoppas bara inte göra det igen. Nu ligger fokus på att komma tillbaka och spela så mycket som möjligt. Nu när jag är frisk finns chansen i varje fall. Jag drömmer om det.

Tibbling, som också har en bakgrund i Djurgården, följde även den allsvenska guldstriden med glädje, även om han missade Djurgårdens guldmatch.

- Det är klart att man följde det. Jag hade träning mitt under guldmatchen, så jag såg inte den, men det var kanske tur det, säger han och skrattar.

- Det är fantastiskt, en enorm prestation. Man gläds med "Bosse" (Andersson), "Henke" (Berggren) och alla andra. Det är fantastiskt bra gjort.

Lockar det att komma tillbaka till Djurgården nu?

- Det är en fantastisk klubb och jag hoppas att jag kommer att spela i Djurgården igen, men min höst har nu mest handlat om att komma tillbaka och jag försöker mest komma i form igen för att göra det så bra jag kan i Bröndby. Jag är glad över att vara i Bröndby och vill bidra här. Sedan gillar jag verkligen Djurgården och jag hoppas på att få spela där igen. Fotbollen är samtidigt speciell, då man aldrig vet vad som händer, man jag hoppas spela där igen. När det blir får man se, men nu är jag i Bröndby och har det bra. Jag vill bidra så mycket som möjligt.

Tibbling gjorde flera säsonger i allsvenskan med Djurgården innan det under vintern 2015 blev flytt vidare till Groningen och senare under sommaren 2017 till Bröndby. I år är han noterad för tre assist på elva matcher i alla turneringar. Bröndby är på tredjeplats i den danska högstaligan, men hela 13 poäng efter Midtjylland i serieledning.