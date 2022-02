Succé för Hiljemark i tränardebuten - slog Magnus Pehrssons rekord

Under fredagen återstartade den danska högstaligan efter det sedvanliga vinteruppehållet. Men först under söndagen var det dags för Midtjylland och Ålborg att kliva in i ligaspelet igen.

Midtjylland har bland annat rekryterat den tidigare Hammarby-målvakten David Ousted och Edward Chilufya från Djurgården under uppehållet, medan Ålborg i stället tappat huvudtränaren Marti Cifuentes till allsvenskan och Hammarby.

Och än så länge har Ålborg inte hittat någon ersättare till Cifuentes. Därför kom spanjorens tidigare assisterande tränare att leda laget i återstarten. En assisterande tränare vid namn Oscar Hiljemark, som precis övergått till tränaryrket och inte har någon tidigare erfarenhet av det. Cifuentes andra assisterande från Ålborg-tiden, Rasmus Würtz, fanns även han med vid sidan av Hiljemark.

Då blev det succé direkt. Hiljemark ledde Ålborg till en meriterande 2-0-seger borta mot serieledaren Midtjylland, efter mål av den tidigare AIK-backen Daniel Granli och Kasper Waarst Hoegh.

Utöver segern slog Hiljermark dessutom rekord som den yngste tränaren någonsin i danska superligan med 29 år och 237 dagar. Rekordet? Det tog han från Magnus Pehrsson som hade det från sin tid som Ålborg-tränare vid 32 år och 280 dagars ålder.