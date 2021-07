Supporter fråntagen (?) sin regnbågsflagga av säkerhetspersonal i Baku

Regnbågsflaggan har flitigt förekommit kring rapporteringen om pågående fotbolls-EM. Först inledde Uefa en utredning då Manuel Neuer beslutat sig för att bära en regnbågsfärgad kaptensbindel (en utredning som sedan lades ner) och därefter sa samma organisation nej till Münchens vilja att lysa upp Allianz Arena i regnbågens färger. Detta då det var en motreaktion till nyligen genomförda anti HBTQI-lagar i Ungern (som Tyskland skulle möta i Ungern den dagen).

Under kvällens möte mellan Danmark och Tjeckien i Baku (Azerbajdzjan) hamnade den åter i fokus. Danska BT rapporterar att en dansk supporter på plats twittrat (en tweet som nu är borttagen) att han sett en regnbågsflagga blivit konfiskerad av en ordningsvakt. Dessutom finns bilder tagna från en incident där två ordningsvakter är framme hos två personer som står bakom en regnbågsflagga. I bildbeskrivningen från nyhetsbyrån AP står att: ”Säkerhetspersonal tar en regnbågsflagga från läktarplats innan kvartsfinalen mellan Tjeckien och Danmark”. AP har även publicerat en artikel där man skriver att det ”verkar som” att flaggan konfiskerats.

I just Baku och även i Sankt Petersburg har Uefa beslutat att sponsorer inte får använda sig av regnbågsfärgad annonsering. Det hävdade i alla fall biltillverkaren Volkswagen i ett uttalande, till The Athletic, under fredagen.