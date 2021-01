Svenskens mardröm - blir borta hela 2021: "Så olyckligt det kan bli"

Danska laget Århus gav under onsdagen ett tråkigt besked till sina supportrar. Århus meddelade att förre AIK-backen Niklas Backman, som är lagkapten i AGF, har drabbats av en allvarlig knäskada och troligen blir borta under hela 2021. Backman skadade sig under lagets träningsläger i förra veckan och nu väntar därmed en operation framöver.

- Det är så olyckligt som det kan bli, och det var naturligtvis ett tungt besked att få. Jag hade sett fram emot att få en bra start och en spännande vår med laget. I stället ska jag nu operera mig och sedan väntar en lång tid med rehabilitering. Det är väldigt surt och olyckligt, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

ANNONS

Backman menar dock att han ska kämpa sig tillbaka till planen igen. Han har även tidigare haft skadebekymmer och vet därmed vad som väntar framöver.

- Jag är fast besluten om att jag ska återvända till planen igen och jag ska ta mig an den här perioden med optimism och hårt arbete. Jag har kämpat mig tillbaka från allvarliga skador tidigare, så jag kommer att kunna gå igenom det här också, säger han.

Backman förlängde i december i fjol sitt kontrakt med Århus till sommaren 2022. Han anslöt under vintern 2016 till klubben från Dalian Professional. Vidare har han även flera säsongen med AIK på meritlistan.